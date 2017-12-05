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    • Лига чемпионов. ЦСКА на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    Лига чемпионов. ЦСКА на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед»

    Во вторник, 5 декабря, стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» будет принимать на стадионе «Олд Траффорд» футболистов ЦСКА, которые отправились в Англию за победой.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 21:43
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VVM1964
    1512501677
    Будет трудно , очень трудно и шансов не много , но пока матч не закончился они есть . Удачи ЦСКА и конечно победы !
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    АЛЕКС 58
    1512502487
    Удачи нам!
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    KARAT777
    1512502506
    перспектив в ЛЕ больше у наших команд, так что не выход в ЛЧ это не то что ехать на ОИ под нейтральным флагом
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    Cobold
    1512502707
    Постарайтесь, братцы! Верим в Вас!
    Ответить
    Snerg
    1512503445
    заметил такую особенность в этой ЛЧ! если выигрывает Цска ,то Спартак нет , и наоборот,))) посмотрим потвердится ли это в последнем матче)
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    vitvik
    1512505899
    Супер-Кони! Страна аплодирует!
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    slavа0508
    1512505978
    Молодцы Армейцы гоооол в раздевалку!!!!!!!!!!!!!!!
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    Leon_ARS
    1512506049
    Ёпрст, вот это да! Давай, лошади, вперёд!!!
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    VVM1964
    1512506130
    Сюрприз в раздевалку , но если честно - спасибо судья .
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    ologreds
    1694991799
    numo528175
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