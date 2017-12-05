Лига чемпионов. ЦСКА на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Во вторник, 5 декабря, стартует последний тур группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» будет принимать на стадионе «Олд Траффорд» футболистов ЦСКА, которые отправились в Англию за победой.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. Начало в 22:45, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!