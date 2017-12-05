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    • Селихов: «Спартак» должен обыгрывать топ-клубы регулярно, а не только по праздникам»

    Селихов: «Спартак» должен обыгрывать топ-клубы регулярно, а не только по праздникам»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов перед выездным матчем с «Ливерпулем».

    «Есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но, чтобы его использовать, надо победить. Надо, чтобы «Спартак» одерживал знаковые победы как можно чаще, а не, допустим, раз в пять лет. Обыграли – и забыли.

    Пора завести правило: играть с топ-клубами на равных и одолевать их регулярно, а не только по праздникам», – считает Селихов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.

    Источник: Бобсоккер

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    05.12.2017 08:40
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    Комментарии (13)
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    oyabun
    1512453452
    Правильно Александр! Вот и начните с завтрашнего дня побеждать ТОП-клубы регулярно! ))
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    momwig_
    1512457037
    Слова не мальчика, но мужа! Ну, до топ-клубов нам ещё как-то добраться надо, и если мы такие готовые, то для этого надо завтра обыгрывать для начала просто Ливерпуль. А вот если получится - будем про топ думать.
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    swot1205
    1512457763
    Удачи. вперед Спартак!!!!
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    Татарин за ЦСКА
    1512459082
    Ну что ж,удачи,москвичи,накажите Ливерпуль
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    OfaZavr
    1512466589
    Отличная традиция будет если приживется. Давайте с Ливером завтра сыграйте также как с Севильей и все получиться.
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    Диктор
    1512467591
    Мы то как раз такой игры от вас ждем-это вам самим надо собраться и сыграть в свою игру .И не вздумайте если что отсиживаться в обороне.
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    victosha
    1512481359
    Было время, Спартак драл на выезде и Арсенал, и Астон Виллу, и Реал мадридский, и прочие разные аяксы...
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    батог
    1512484304
    А, ты, Саша сотвори завтра чудо!!!! Не пропусти!!!!
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    ologreds
    1694991799
    numo528173
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