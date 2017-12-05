Селихов: «Спартак» должен обыгрывать топ-клубы регулярно, а не только по праздникам»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил шансы команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов перед выездным матчем с «Ливерпулем».

«Есть шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но, чтобы его использовать, надо победить. Надо, чтобы «Спартак» одерживал знаковые победы как можно чаще, а не, допустим, раз в пять лет. Обыграли – и забыли.

Пора завести правило: играть с топ-клубами на равных и одолевать их регулярно, а не только по праздникам», – считает Селихов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени. Англичане располагаются на первой строчке в турнирной таблице группы Е с девятью очками. Москвичи идут третьими с шестью очками, отставая от «Севильи» на два балла.