Полузащитник «Тосно» Карвальо: «Неймар сказал, что у него нет денег. Пришлось за него заплатить»

Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо рассказал о своей дружбе с детства с нападающим «ПСЖ» Неймаром. По его словам, форвард французского клуба никогда не испытывал звездной болезни.

В текущем сезоне Карвальо провел в составе «Тосно» в Премьер-лиге лишь один матч, выйдя на замену во встрече с «Краснодаром».

— Вы начинали карьеру в «Сантосе» с Неймаром. Дружите с ним. Какой Неймар в обычной жизни?

— Мы начинали вместе учиться еще в мини-футбольной школе клуба «Греметал». Наши родители общаются с того времени. Потом мы оба прошли через академию «Сантоса», только я занимался в группе игроков на два года старше, и дебютировали в родном клубе на профессиональном уровне. Действительно, наша дружба сохранилась до сих пор. Поверьте, Неймар — замечательный человек. Очень веселый, жизнелюбивый. У него отличный характер. На мой взгляд, Неймар заслужил все то хорошее, что с ним происходит.

— Готовы рассказать какую-нибудь историю, связанную с Неймаром?

— Однажды мы с Неймаром и Данило, который сейчас выступает за «Манчестер Сити», отправились на матч мини-футбольного «Сантоса». Неймар тогда уже был достаточно известным и популярным игроком. Парни решили пошутить надо мной. Объявили, что моя машина будет сегодня такси, сели в нее, а по дороге заехали в «Макдональдс». Когда мы поели, Неймар сделал расстроенное лицо и сказал, что у него нет денег. Данило — тоже. Пришлось за них заплатить (улыбается).

— Неймар ходил в обычный «Макдональдс», будучи уже известным игроком? Не боялся, что его узнают и не дадут прохода?

— Неймара узнавали, но его это не беспокоило. Он со всеми хорошо общался. Конечно, когда мы приехали на игру и вышли из машины, тут же появились люди из службы безопасности. А вот в Японии, куда «Сантос» прилетел на клубный чемпионат мира в 2011 году, случилась забавная история. Мы отправились на шопинг — я, Неймар, Элано, Фелипе Андерсон, играющий теперь за «Лацио», и другие ребята. Люди увидели игроков «Сантоса» и, конечно же, узнали Неймара. Кто-то закричал от переизбытка эмоций, ринулся в нашу сторону. В итоге нам всем пришлось спасаться бегством (смеется).