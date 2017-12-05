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    • Полузащитник «Тосно» Карвальо: «Неймар сказал, что у него нет денег. Пришлось за него заплатить»

    Полузащитник «Тосно» Карвальо: «Неймар сказал, что у него нет денег. Пришлось за него заплатить»

    Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвальо рассказал о своей дружбе с детства с нападающим «ПСЖ» Неймаром. По его словам, форвард французского клуба никогда не испытывал звездной болезни.

    В текущем сезоне Карвальо провел в составе «Тосно» в Премьер-лиге лишь один матч, выйдя на замену во встрече с «Краснодаром».

    — Вы начинали карьеру в «Сантосе» с Неймаром. Дружите с ним. Какой Неймар в обычной жизни?

    — Мы начинали вместе учиться еще в мини-футбольной школе клуба «Греметал». Наши родители общаются с того времени. Потом мы оба прошли через академию «Сантоса», только я занимался в группе игроков на два года старше, и дебютировали в родном клубе на профессиональном уровне. Действительно, наша дружба сохранилась до сих пор. Поверьте, Неймар — замечательный человек. Очень веселый, жизнелюбивый. У него отличный характер. На мой взгляд, Неймар заслужил все то хорошее, что с ним происходит.

    — Готовы рассказать какую-нибудь историю, связанную с Неймаром?

    — Однажды мы с Неймаром и Данило, который сейчас выступает за «Манчестер Сити», отправились на матч мини-футбольного «Сантоса». Неймар тогда уже был достаточно известным и популярным игроком. Парни решили пошутить надо мной. Объявили, что моя машина будет сегодня такси, сели в нее, а по дороге заехали в «Макдональдс». Когда мы поели, Неймар сделал расстроенное лицо и сказал, что у него нет денег. Данило — тоже. Пришлось за них заплатить (улыбается).

    — Неймар ходил в обычный «Макдональдс», будучи уже известным игроком? Не боялся, что его узнают и не дадут прохода?

    — Неймара узнавали, но его это не беспокоило. Он со всеми хорошо общался. Конечно, когда мы приехали на игру и вышли из машины, тут же появились люди из службы безопасности. А вот в Японии, куда «Сантос» прилетел на клубный чемпионат мира в 2011 году, случилась забавная история. Мы отправились на шопинг — я, Неймар, Элано, Фелипе Андерсон, играющий теперь за «Лацио», и другие ребята. Люди увидели игроков «Сантоса» и, конечно же, узнали Неймара. Кто-то закричал от переизбытка эмоций, ринулся в нашу сторону. В итоге нам всем пришлось спасаться бегством (смеется).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.12.2017 08:18
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Pro100Kid
    1512453699
    Сейчас Неймар мог бы этот Мак просто выкупить) И не поморщиться)
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    Татарин за ЦСКА
    1512454219
    Вот так игроки Тосно помогают "бедным" игрокам из Манчестера,Рима и Парижа.
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    Татарин за ЦСКА
    1512454253
    Наверно поэтойму Неймар перешел в ПСЖ,что бы накопить денег и отдать долг Карвальо
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    bset
    1512458188
    Наверное, не самые приятные чувства у него. Играли в одном клубе. А теперь где он, а где Неймар.
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    APchelov
    1512462359
    Тосно и Сантос. Созвучно
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    Обер-КанцлерЪ
    1512470586
    Вот как судьба друзей разбросала - Неймар в ПСЖ, Данило в МС, а этот паренёк в Тосно. Интересно, что эти друзья сказали Карвальо, когда он решил в Тосно перейти.
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    Borz1
    1512486136
    нормальный парень,говорить без зависти-молодец
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    ologreds
    1694991799
    numo528171
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