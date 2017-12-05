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    • Булыкин: «ЦСКА – команда с характером, при этом еще и фартовая. Но шансов мало»

    Булыкин: «ЦСКА – команда с характером, при этом еще и фартовая. Но шансов мало»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что у ЦСКА будет мало шансов в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. При этом он отметил характер российских футболистов, а так же фарт команды.

    «ЦСКА будет очень непросто, особенно с учетом кадровых проблем и фактора гостевого поля. Но все знают, что армейцы – команда с характером, при этом еще и фартовая. Поэтому я не исключаю удачного расклада итогов встречи для красно-синих. Так что будем болеть за них и надеяться, что российский клуб сумеет пробиться в следующую стадию турнира. Хотя, откровенно говоря, шансов у них немного», – рассказал Булыкин.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    05.12.2017 08:05
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    Комментарии (6)
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    Burtaze
    1512451357
    шанс...он не получка...не аванс...манчестер будет рыдать...не так страшен враг..как его нахваливают.....
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    victosha
    1512452328
    Всегда хочется верить в чудо...
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    Zenmaster
    1512457661
    Напихать им по самые -- не балуй !!! Булкин помолчал бы , да про свои шансы вспомнил !!! МЮ среднеевропейская команда с большим самомнением -- надавишь на них как следует -- они и обосрутся !!! Удачи коням -- залягайте их к х..ям !!!
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    Татарин за ЦСКА
    1512458975
    25/17-Жду чуда
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    ologreds
    1694991799
    numo528170
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