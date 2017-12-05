Булыкин: «ЦСКА – команда с характером, при этом еще и фартовая. Но шансов мало»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что у ЦСКА будет мало шансов в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. При этом он отметил характер российских футболистов, а так же фарт команды.

«ЦСКА будет очень непросто, особенно с учетом кадровых проблем и фактора гостевого поля. Но все знают, что армейцы – команда с характером, при этом еще и фартовая. Поэтому я не исключаю удачного расклада итогов встречи для красно-синих. Так что будем болеть за них и надеяться, что российский клуб сумеет пробиться в следующую стадию турнира. Хотя, откровенно говоря, шансов у них немного», – рассказал Булыкин.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.