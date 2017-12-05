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    • Линделеф: «Все сосредоточены на игре с ЦСКА, и о дерби с «Сити» никто не думает»

    Линделеф: «Все сосредоточены на игре с ЦСКА, и о дерби с «Сити» никто не думает»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал, что все мысли команды пока сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов, а не на дерби с «Манчестер Сити» в ближайшие выходные.

    «Я всегда рад любым способом помочь команде. В последних двух матчах мы играли в три защитника, но лично мне совершенно все равно, какая у нас тактическая схема. Это решает тренер, а я только выполняю его указания.

    Безусловно, Премьер-лига куда сильнее чемпионата Португалии, где я выступал за «Бенфику». «МЮ» – намного более серьезный клуб, один из самых больших в мире, и за тобой пристально следит в разы больше людей. Думаю, это главное отличие. В новой команде всегда нужно быстро учиться. Я так и делаю, работаю в поте лица, чтобы быть полезен команде. У меня хорошие отношения с тренером, мы часто разговариваем. Убежден, что многому могу научиться у Моуринью.

    Уверяю вас, все сосредоточены на завтрашней игре с ЦСКА, и о воскресном дерби с «Манчестер Сити» сейчас никто не думает. Мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Потом уже будем думать о следующем матче, о котором пока в команде вообще не говорили.

    Когда играешь дома, то чувствуешь уверенность. С нами преданные болельщики, поэтому на своем поле мы играем особенно хорошо и верим в себя», – считает Линделеф.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 06:44
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    Комментарии (3)
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    Obi Wan
    1512448455
    Бла...бла...бла...
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    Danish Dynamite
    1512448586
    Вот как раз о Сити и надо думать.
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    ologreds
    1694991799
    numo528163
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