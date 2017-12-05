Линделеф: «Все сосредоточены на игре с ЦСКА, и о дерби с «Сити» никто не думает»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал, что все мысли команды пока сосредоточены на предстоящем матче с ЦСКА в Лиге чемпионов, а не на дерби с «Манчестер Сити» в ближайшие выходные.

«Я всегда рад любым способом помочь команде. В последних двух матчах мы играли в три защитника, но лично мне совершенно все равно, какая у нас тактическая схема. Это решает тренер, а я только выполняю его указания.

Безусловно, Премьер-лига куда сильнее чемпионата Португалии, где я выступал за «Бенфику». «МЮ» – намного более серьезный клуб, один из самых больших в мире, и за тобой пристально следит в разы больше людей. Думаю, это главное отличие. В новой команде всегда нужно быстро учиться. Я так и делаю, работаю в поте лица, чтобы быть полезен команде. У меня хорошие отношения с тренером, мы часто разговариваем. Убежден, что многому могу научиться у Моуринью.

Уверяю вас, все сосредоточены на завтрашней игре с ЦСКА, и о воскресном дерби с «Манчестер Сити» сейчас никто не думает. Мы хотим показать хороший футбол и выиграть. Потом уже будем думать о следующем матче, о котором пока в команде вообще не говорили.

Когда играешь дома, то чувствуешь уверенность. С нами преданные болельщики, поэтому на своем поле мы играем особенно хорошо и верим в себя», – считает Линделеф.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.