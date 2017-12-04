Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем

«Лиллестрем» организовал церемонию празднования победы в Кубке Норвегии.

Обращаясь к болельщикам со сцены, защитник Александер Мелгавис разделся, оставив на себе только носки, и прикрыл паховую область кубком. Об этом сообщил ресурс Aftenposten.

«Победа в Кубке – большое событие, которое надо было отпраздновать. Поступок Мелгависа не говорит о его плохих намерениях, хотя он в любом случае был неправ. По нашей версии, игрок поддерживает идеологию клуба», – сказал представитель «Лиллестрема» по связям с общественностью Ингве Хаавик.