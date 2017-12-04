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    • Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем

    Защитник «Лиллестрема» разделся во время празднования победы в Кубке Норвегии и прикрыл пах трофеем

    «Лиллестрем» организовал церемонию празднования победы в Кубке Норвегии.

    Обращаясь к болельщикам со сцены, защитник Александер Мелгавис разделся, оставив на себе только носки, и прикрыл паховую область кубком. Об этом сообщил ресурс Aftenposten.

    «Победа в Кубке – большое событие, которое надо было отпраздновать. Поступок Мелгависа не говорит о его плохих намерениях, хотя он в любом случае был неправ. По нашей версии, игрок поддерживает идеологию клуба», – сказал представитель «Лиллестрема» по связям с общественностью Ингве Хаавик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 22:27
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwerty991
    1512418585
    Потом трогай, целуй этот трофей. Ни стыда, ни совести. Не Европа, а ХРЕНОПА.
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    DOCTOR PENALTY
    1512418810
    В каждой стране есть свой Балотелли.
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    777+
    1512422763
    Выиграл Кубок - молодец! Сунул в Кубок "огурец"! В нем теперь живет зараза - Супер приз - "Ночная ваза"!!!
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    Dimonadze
    1512424150
    "По нашей версии, игрок поддерживает идеологию клуба" Это что за идеология? F65.2 или проще говоря эксгибиционизм являются идеологией клуба? Но по-моему это относится к психическим отклонениям.
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    Ще Гевара
    1512444302
    Прикрыл свой лиллестрём.
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    ologreds
    1694991801
    numo528141
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