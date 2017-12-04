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    • Хомуха: «ЦСКА в Манчестере сыграет от обороны? Зависит от мотивации соперника»

    Хомуха: «ЦСКА в Манчестере сыграет от обороны? Зависит от мотивации соперника»

    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча армейцев против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

    – С какими мыслями ждете матч с «Манчестером»?

    – Я думаю, нужно реально смотреть на вещи, и положительный результат вряд ли возможен в текущей ситуации. У команды сейчас есть много проблем в виде травмированных и дисквалифицированных футболистов. Конечно, я бы хотел пожелать армейцам добиться нужного результата, но это маловероятно.

    – Начиная с матча в Базеле, армейцы забивают не менее двух мячей за игру. Это не внушает оптимизм?

    – Сейчас у них не будут играть Вернблум и Натхо. Это снизит возможности в нападении. Сложно рассчитывать на победу с крупным счетом, которая необходима ЦСКА для выхода из группы. Получается, что эти потери становятся решающими. Вернблум сейчас помогает команде набирать очки, и его отсутствие – большая потеря.

    – Кстати, не удивлены такой результативностью шведа?

    – У него был опыт игры на месте центрального нападающего, правда, без забитых мячей, а сейчас он почувствовал вкус к голам и достаточно эффективно действует на этой позиции. На сегодняшний день три очка зарабатываются, когда команда забивает, и Вернблум с успехом с этим справляется. Сейчас он незаменимый футболист в атаке ЦСКА.

    – И все же, кто его заменит впереди? Молодежь, Витиньо?

    – Витиньо не является чистым центральным нападающим, он действует в оттяжке. У армейцев сейчас нет равноценного Вернблуму игрока, который мог бы побороться на передней линии, а также замыкать прострелы. Оланаре пока не тянет. Наверное, Виктор Гончаренко доверит это место кому-то из молодых футболистов.

    – Насколько важно для ЦСКА не пропустить быстрый мяч?

    – Это всегда важно, но так как армейцам придется играть при полных трибунах, забитых болельщиками «Манчестера», давление на них будет очень большим.

    – Москвичам весь матч придется играть от обороны?

    – Это зависит от того, с какой мотивацией выйдет на матч сам «Манчестер».

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что встречу пропустят Златан Ибрагимович, Майкл Кэррик и Неманья Матич.

    Источник: Euro-football.ru

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    04.12.2017 20:04
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