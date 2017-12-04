Хомуха: «ЦСКА в Манчестере сыграет от обороны? Зависит от мотивации соперника»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча армейцев против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
– С какими мыслями ждете матч с «Манчестером»?
– Я думаю, нужно реально смотреть на вещи, и положительный результат вряд ли возможен в текущей ситуации. У команды сейчас есть много проблем в виде травмированных и дисквалифицированных футболистов. Конечно, я бы хотел пожелать армейцам добиться нужного результата, но это маловероятно.
– Начиная с матча в Базеле, армейцы забивают не менее двух мячей за игру. Это не внушает оптимизм?
– Сейчас у них не будут играть Вернблум и Натхо. Это снизит возможности в нападении. Сложно рассчитывать на победу с крупным счетом, которая необходима ЦСКА для выхода из группы. Получается, что эти потери становятся решающими. Вернблум сейчас помогает команде набирать очки, и его отсутствие – большая потеря.
– Кстати, не удивлены такой результативностью шведа?
– У него был опыт игры на месте центрального нападающего, правда, без забитых мячей, а сейчас он почувствовал вкус к голам и достаточно эффективно действует на этой позиции. На сегодняшний день три очка зарабатываются, когда команда забивает, и Вернблум с успехом с этим справляется. Сейчас он незаменимый футболист в атаке ЦСКА.
– И все же, кто его заменит впереди? Молодежь, Витиньо?
– Витиньо не является чистым центральным нападающим, он действует в оттяжке. У армейцев сейчас нет равноценного Вернблуму игрока, который мог бы побороться на передней линии, а также замыкать прострелы. Оланаре пока не тянет. Наверное, Виктор Гончаренко доверит это место кому-то из молодых футболистов.
– Насколько важно для ЦСКА не пропустить быстрый мяч?
– Это всегда важно, но так как армейцам придется играть при полных трибунах, забитых болельщиками «Манчестера», давление на них будет очень большим.
– Москвичам весь матч придется играть от обороны?
– Это зависит от того, с какой мотивацией выйдет на матч сам «Манчестер».
Ранее «Бомбардир» писал о том, что встречу пропустят Златан Ибрагимович, Майкл Кэррик и Неманья Матич.