Источник: Роналду станет обладателем «Золотого мяча», приз будет вручен ему на Эйфелевой башне

В Испании сообщили, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду победит в голосовании за «Золотой мяч» – приз лучшему игроку года по версии журнала France Football. При этом отмечается, что награда будет вручена 32-летнему футболисту на Эйфелевой башне.

Напомним, церемония состоится в четверг, 7 декабря. Ее ведущими будут Жером Ревон и экс-форвард сборной Франции Давид Жинола.

Помимо Роналду претендентами на «Золотой мяч-2017» являются: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча» (2008, 2013, 2014 и 2016 годы).