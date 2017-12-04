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    • Источник: Роналду станет обладателем «Золотого мяча», приз будет вручен ему на Эйфелевой башне

    Источник: Роналду станет обладателем «Золотого мяча», приз будет вручен ему на Эйфелевой башне

    В Испании сообщили, что нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду победит в голосовании за «Золотой мяч» – приз лучшему игроку года по версии журнала France Football. При этом отмечается, что награда будет вручена 32-летнему футболисту на Эйфелевой башне.

    Напомним, церемония состоится в четверг, 7 декабря. Ее ведущими будут Жером Ревон и экс-форвард сборной Франции Давид Жинола.

    Помимо Роналду претендентами на «Золотой мяч-2017» являются: Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лука Модрич («Реал»), Марсело («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Луис Суарес («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Дрис Мертенс («Наполи»), Роберт Левандовски («Бавария), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эдин Джеко («Рома»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Радамель Фалькао («Монако»), Тони Кроос («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Эден Азар («Челси»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Иско («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Напомним, Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча» (2008, 2013, 2014 и 2016 годы).

    Источник: Mundodeportivo

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    04.12.2017 17:30
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    Комментарии (6)
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    petr69
    1512398847
    Такая церемония Роналду должна понравиться
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    zigbert
    1512400499
    Целая звездная россыпь,однако потеснить Роналду вряд ли кому удаться.
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    Sanechka Expert
    1512401125
    ну да пеналду заслужил, хренво играя пол года.
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    Football06
    1512405410
    Я так думаю то что Рональду уже почти полгода играет очень и очень слабо, если сравнить его с прежним, ну да голы в ЛЧ и всё чем он запомнился, и то голы из ничего, а так как раньше уходя в центр нанося коварные удары, нету такого, так что думаю шансы конечно в его пользу но и Буффон был хорош, да и Месси тянет Барсу, посмотрим
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    XaXatyn
    1512410361
    Чтобы Месси догнать?
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    ologreds
    1694991803
    numo528114
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