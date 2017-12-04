Эррера: «Все мысли только об игре против ЦСКА. О дерби с «Манчестер Сити» пока не думаю»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подчеркнул, что пока не думает о предстоящем дерби с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура АПЛ. По словам испанца, сейчас он сосредоточен исключительно на матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Я не думаю воскресном дерби. Сейчас речь только о матче с ЦСКА, а не с «Манчестер Сити», – сказал Эррера.

Поединок «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. С «горожанами» подопечные Жозе Моуринью встретятся 10 декабря.