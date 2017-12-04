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    • Эррера: «Все мысли только об игре против ЦСКА. О дерби с «Манчестер Сити» пока не думаю»

    Эррера: «Все мысли только об игре против ЦСКА. О дерби с «Манчестер Сити» пока не думаю»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера подчеркнул, что пока не думает о предстоящем дерби с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура АПЛ. По словам испанца, сейчас он сосредоточен исключительно на матче заключительного шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.

    «Я не думаю воскресном дерби. Сейчас речь только о матче с ЦСКА, а не с «Манчестер Сити», – сказал Эррера.

    Поединок «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. С «горожанами» подопечные Жозе Моуринью встретятся 10 декабря.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.12.2017 16:27
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1512394507
    да быть такого не может,у Вас чемпионат важнее чем ЛЧ.Денег больше дают
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    bset
    1512394781
    Дайте игрокам отдохнуть. Выпустите молодежь. И они пусть не сильно напрягаются, а то вдруг против Сити понадобятся. Можете на нас силы поэкономить. Мы не против.
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    Zenmaster
    1512397651
    Трудно будет -- но выигрывать надо !!! Удачи !!!
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    ologreds
    1694991803
    numo528108
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