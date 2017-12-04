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    • Селюк назвал вбросом информацию СМИ об интересе к Каборе из АПЛ

    Селюк назвал вбросом информацию СМИ об интересе к Каборе из АПЛ

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что информация английских СМИ об интересе к 29-летнему игроку со стороны «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвича» является не более чем очередным вбросом. По его словам, руководство «быков» пока не изъявляет желания продать хавбек сборной Буркина-Фасо.

    «Информация в английской прессе пока не соответствует действительности. В отличие от тех, кто без всякого подтверждения говорит, что кем-то интересуется «Реал» или «Арсенал», я не говорю ничего, пока не появится точная информация.

    Шарль – хороший футболист. Я еще год назад говорил Владимиру Хашигу (прим. – генеральный директор «Краснодара»), что есть вариант, куда его пристроить, но в ответ услышал отказ. Сейчас клуб мне не звонил по поводу того, что Каборе хотят куда-то отдать. Так что эта информация – очередной вброс.

    «Краснодар» готов отпустить игрока в любое трансферное окно. Но мы пока ни с кем не разговаривали – я вообще против того, чтобы обсуждать будущее футболиста во время чемпионата. Тем более у него контракт еще на полтора года», – сказал Селюк.

    В нынешнем сезоне Каборе принял участие в 16-ти матчах краснодарской команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 15:58
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