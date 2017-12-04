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    • Мбаппе – самый дорогой игрок до 21 года в топ-5 европейских лиг

    Мбаппе – самый дорогой игрок до 21 года в топ-5 европейских лиг

    Футбольное подразделение Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) на своем сайте опубликовало список самых дорогих игроков в возрасте до 21 года в пяти ведущих европейских чемпионатах. Данные актуальны на 1 декабря.

    Возглавил его нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого возросла с 133,8 миллиона евро до 182,8 миллиона. В первую пятерку также вошли полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли – 180,2 миллиона (было 182,6), хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане – 124,5 миллиона (88,2), форвард «Барселоны» Усмане Дембеле – 120,4 миллиона (138) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – 116,7 миллиона (91,4).

    В нынешнем сезоне Мбаппе, перешедший в парижский клуб минувшим летом из «Монако», провел 17 матчей, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 15:37
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    Комментарии (18)
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    Derzkiy1
    1512391526
    Марсиаль где?
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    Андрей 26 rus
    1512391664
    Лучше бы написали кто самый талантливый!Не футбол а хрен пойми что
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    Татарин за ЦСКА
    1512391680
    Еще молоко под носом не обсохло,а уже больше 100 000 000 стоят.
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    insider_retro
    1512392864
    В этом сезоне проведён ряд ключевых сделок, которые пробили все мыслимые потолки трансферов и выплат... Гонка продолжится, цифры будут неуклонно расти... Вот только, даже при наличии различных "золотых" мальчиков и мужей, результативность не взлетит до небес, а наличие таких дорогих талантов не гарантирует чемпионство и титулы!!!...))))
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    dimmmka
    1512393424
    Данные актуальны на 1 декабря. Ждём рождественских скидок!!!
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    swot1205
    1512396054
    красава, успехов
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    a-rakhmatov
    1512396803
    Мбаппе стоит дороже годового бюджета самого богатого клуба России, бюджет Зенита составляет 185 млн баксов !!!
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    каа
    1512397755
    В глубине души все понимают что цифры высосаны из пальца....и даже при такой "субъективности" непонятна цена, например, на Решфорда ?!... из всей пятерки заслуживают уважения Только первые двое...причем Алле я бы поставил на первое место... ибо совокупной пользы и полезных качеств у него больше чем Мбаппе.. PS. По их логике Головин и Миранчук стоят по 70-80 млн...
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    Sanechka Expert
    1512401164
    Мбаппе не дорогой, А ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ.
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    ologreds
    1694991803
    numo528104
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