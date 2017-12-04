Мбаппе – самый дорогой игрок до 21 года в топ-5 европейских лиг

Футбольное подразделение Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory) на своем сайте опубликовало список самых дорогих игроков в возрасте до 21 года в пяти ведущих европейских чемпионатах. Данные актуальны на 1 декабря.

Возглавил его нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, стоимость которого возросла с 133,8 миллиона евро до 182,8 миллиона. В первую пятерку также вошли полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли – 180,2 миллиона (было 182,6), хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане – 124,5 миллиона (88,2), форвард «Барселоны» Усмане Дембеле – 120,4 миллиона (138) и нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – 116,7 миллиона (91,4).

В нынешнем сезоне Мбаппе, перешедший в парижский клуб минувшим летом из «Монако», провел 17 матчей, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.