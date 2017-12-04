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    • «Ливерпуль» обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от пиротехники на матче со «Спартаком»

    «Ливерпуль» обратился к своим болельщикам с просьбой отказаться от пиротехники на матче со «Спартаком»

    Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала обращение к болельщикам накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком», в котором настоятельно рекомендовала поклонникам команды отказаться от использования пиротехнических средств в поединке с красно-белыми, а также во встрече 16-го тура АПЛ против «Эвертона».

    «В преддверии матча Лиги чемпионов со «Спартаком» и встречи АПЛ с «Эвертоном» на этой неделе «Ливерпуль» хотел бы напомнить болельщикам, что файеры, дымовые шашки и пиротехника запрещены и являются незаконными.

    Любой, у кого данные предметы будут обнаружены «Энфилде», столкнется с судебным преследованием и будет отстранен от дальнейшего посещения матчей.

    Имейте в виду, что для обнаружения пиротехнических устройств на стадионе и вокруг него будут использованы специально обученные собаки. Применение подобных устройств нарушает правила безопасности и создает серьезную опасность нанесения травм другим болельщикам, включая серьезные риски для здоровья.

    Несмотря на то, что использования этих незаконных предметов значительно уменьшилось, в последнее время были случаи, когда они все же использовались. Клуб хотел бы напомнить фанатам о серьезных последствиях, с которыми они могут столкнуться при использовании пиротехники.

    Если в ходе поединка будет зажигаться пиротехника, это может повлечь за собой активацию пожарной сигнализации и последующую эвакуацию людей со стадиона, а также прекращение матча.

    Благодарим вас за постоянную поддержку в обеспечении безопасности на «Энфилде» и создании гостеприимной среды для всех болельщиков», – говорится в обращении.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    04.12.2017 14:34
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    Комментарии (8)
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    momwig_
    1512388030
    Это он скорее к нашим обратился..
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    Gullit 76
    1512388070
    Лишь бы наши неадекваты с пиротехникой не припёрлись!
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    insider_retro
    1512388619
    Корректное и серьёзное обращение... Его невыполнение надолго отвадит нарушителей от посещения стадиона... Рискнувшим придётся переключаться на крикет и байдарки...
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    Zenmaster
    1512390404
    Про сигнализацию и эвакуацию -- НАСТОРАЖИВАЕТ !!!
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    OfaZavr
    1512403106
    да уж нашим бы взять на ум вот эти слова и не делать всяких пакостей.
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    ologreds
    1694991803
    numo528100
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