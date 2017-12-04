Тошич: «Зенит» и «Спартак» тратят столько денег на новичков, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что несмотря на регулярные кадровые проблемы и отсутствие приобретений, армейцам по силам каждый год продолжать бороться за золотые медали РФПЛ.

«Этот состав играет вместе долгие годы. Ушел я, еще несколько ребят, а несколько человек усилили команду. Но в целом состав остается прежним, руководство не видит смысла менять исправно работающий механизм. Для ЦСКА в порядке вещей выжимать максимум из своих возможностей, и тут нужно отдать клубу должное. ЦСКА по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, идет третьим в чемпионате России, а ведь никаких громких приобретений не было.

Это важный момент – вспомните, сколько денег вложили в новичков «Зенит», «Спартак» и другие конкуренты. Армейцы же используют внутренние ресурсы, привлекают талантливых ребят из академии, но по-прежнему претендуют на титул. Очень надеюсь, что моя бывшая команда будет до самого конца бороться за золото чемпионата России», – сказал Тошич.

После 19-ти туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.