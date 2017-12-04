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    • Тошич: «Зенит» и «Спартак» тратят столько денег на новичков, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство»

    Тошич: «Зенит» и «Спартак» тратят столько денег на новичков, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что несмотря на регулярные кадровые проблемы и отсутствие приобретений, армейцам по силам каждый год продолжать бороться за золотые медали РФПЛ.

    «Этот состав играет вместе долгие годы. Ушел я, еще несколько ребят, а несколько человек усилили команду. Но в целом состав остается прежним, руководство не видит смысла менять исправно работающий механизм. Для ЦСКА в порядке вещей выжимать максимум из своих возможностей, и тут нужно отдать клубу должное. ЦСКА по-прежнему претендует на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, идет третьим в чемпионате России, а ведь никаких громких приобретений не было.

    Это важный момент – вспомните, сколько денег вложили в новичков «Зенит», «Спартак» и другие конкуренты. Армейцы же используют внутренние ресурсы, привлекают талантливых ребят из академии, но по-прежнему претендуют на титул. Очень надеюсь, что моя бывшая команда будет до самого конца бороться за золото чемпионата России», – сказал Тошич.

    После 19-ти туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    Источник: УЕФА

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    04.12.2017 12:59
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    Комментарии (49)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1512386083
    Тошич правильно сказал, во многом прав!! Правда в последнее время, футбол чаще становится бизнес-проектом, а уж потом командой в турнире с спортивными и опять же финансовыми целями... Потому вложенные деньги не всегда находят отражение в спортивных достижениях!!..))
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    BRO_football
    1512389589
    Тошич прав. Уверен, ЦСКА выкрутится как-нибудь и займёт лидирующую позицию, ведь с 2002 года армейцы по итогам сезона только один раз не попадал в тройку сильнейших и 2 раза были на 3-м месте.
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    Тraumtanzеr
    1512390363
    Спартак только с Рошей облажался, подписали ноунейма, больше деньги никуда не тратил, всё.
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    Артурка32
    1512391690
    Может просто у Гинера бабок нихера нет? Да и со стадионом дела не очень, построили, а никто туда не ходит, посещаемость низкая
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    Derzkiy1
    1512391710
    Что есть то есть , цска топ клуб России , нужны усиления к ЛЧ только !
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    Диктор
    1512394117
    Вот именно только лишь претендует.
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    Denis199244
    1512397181
    Все правильно Зоран сказал...
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    jaxtr
    1512398320
    Зоран красава)
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    solyh-1962
    1512399992
    После 19-ти туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. После 10-ого декабря будет распологаться на 4 месте и отставать от локомотива на 10 очков.
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    ologreds
    1694991803
    numo528093
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