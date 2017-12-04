Перес: «Зидан является одним из великих символов «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес назвал главного тренера команды Зинедина Зидана великим символом мадридцев.

«У нас есть команда, которая находится на пути к поставленным целям с замечательным тренером Зинедином Зиданом. Он добился всего благодаря «Реалу», команде своей жизни.

Считаю, что Зидан является одним из наших великих символов, одной из самых больших икон. В себе он объединяет ценности и талант, которые необходимы, чтобы быть лидером одного из лучших составов», – заявил Перес.

По итогам 14-ти туров «Реал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 28 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь баллов.