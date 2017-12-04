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    Перес: «Зидан является одним из великих символов «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес назвал главного тренера команды Зинедина Зидана великим символом мадридцев.

    «У нас есть команда, которая находится на пути к поставленным целям с замечательным тренером Зинедином Зиданом. Он добился всего благодаря «Реалу», команде своей жизни.

    Считаю, что Зидан является одним из наших великих символов, одной из самых больших икон. В себе он объединяет ценности и талант, которые необходимы, чтобы быть лидером одного из лучших составов», – заявил Перес.

    По итогам 14-ти туров «Реал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 28 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь баллов.

    Источник: AS

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    04.12.2017 11:43
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    Комментарии (2)
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    игрок68
    1512382462
    супер игрок и супер тренер на всегда
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    ologreds
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