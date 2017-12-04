Матч «Урала» с «Арсеналом» может пройти в закрытом манеже

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Арсенал» может пройти в манеже, если погода помешает его проведению на открытом стадионе.

«Пока погода в Екатеринбурге нормальная погода – от «-1» до «+1». При такой погоде мы готовы играть на улице и будем принимать «Арсенал» на «СКБ-Банк Арене». Но надо понимать, что погода непредсказуема. Это Урал, это декабрь, и это настоящая зима.

Дай бог, чтобы погода не поменялась и матч прошел на стадионе. Но я уже разговаривал с РФПЛ, и мне сказали, что в случае форс-мажора с погодой лига готова провести матч в манеже.

Но если нормальная погода простоит до пятницы, то мы сыграем на улице», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Арсенал» состоится 8 декабря, в 17:30 по московскому времени.