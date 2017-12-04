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    Матч «Урала» с «Арсеналом» может пройти в закрытом манеже

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Урал»«Арсенал» может пройти в манеже, если погода помешает его проведению на открытом стадионе.

    «Пока погода в Екатеринбурге нормальная погода – от «-1» до «+1». При такой погоде мы готовы играть на улице и будем принимать «Арсенал» на «СКБ-Банк Арене». Но надо понимать, что погода непредсказуема. Это Урал, это декабрь, и это настоящая зима.

    Дай бог, чтобы погода не поменялась и матч прошел на стадионе. Но я уже разговаривал с РФПЛ, и мне сказали, что в случае форс-мажора с погодой лига готова провести матч в манеже.

    Но если нормальная погода простоит до пятницы, то мы сыграем на улице», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Урал» – «Арсенал» состоится 8 декабря, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.12.2017 11:29
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    Комментарии (2)
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    пряник929
    1512399329
    сразу в манеж, нечего ломать друг друга
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    ologreds
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