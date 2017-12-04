Президент «Ахмата»: «Победы обязательно будут»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов отметил атакующий футбол команды в матче против «Краснодара». По его словам, футболистов упрекать не в чем.

«Это был интересный поединок, в котором встречались команды, практикующие атакующий футбол. Оба коллектива в верхней части таблицы, играли с мотивацией, отсюда количество борьбы и пять забитых голов. Несмотря на то что команда не удержала положительный результат, я не могу упрекнуть ребят в отсутствии заряженности на игру. Первый тайм прошел при полном преимуществе нашей команды. Во второй половине хозяевам нужно было отыгрываться, и вполне закономерно, что они при поддержке трибун понеслись вперед.

Закономерным итогом матча был бы ничейный результат, но в футболе часто случаются не обязательные для одной из команд голы. Результат забывается, игра остается. Очень важно, что в последних матчах наши футболисты стремятся к атакующей модели, в этом видна их работа на тренировках под руководством Михаила Галактионова. А победы обязательно будут! Ахмат – сила!» – написал Даудов в инстаграме.

Матч 19-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 3:2.