Гранквист: «Нашли волевые резервы и вырвали победу у «Ахмата»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал, за счет чего удалось переломить ход неудачно складывавшегося матча с «Ахматом». Сам швед не реализовал пенальти, пробив во вратаря соперника.

Матч 19-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 3:2.

– Вообще, по установке на матч главным пенальтистом был Смолов, а я – запасной. Но поскольку этот пенальти заработали на Смолове, то он попросил пробить меня. Это нормальная ситуация. Почему не забил? Наверно, потому что я обычно выдерживаю паузу, а потом пробиваю. В этот раз что-то пошло не так. Я принял неправильное решение и пробил прямо во вратаря. Но это не так страшно, потому что более крутые игроки, чем я, иногда пенальти не забивают. Главное, что в конечном итоге это не помешало нам победить.

– Круче вас, наверно, нет в «Краснодаре». Что это такое – возвращаться в игру, проигрывая 0:2?

– Первый тайм был провальным для нас, и в перерыве мы были очень расстроены этим. Мы не были достаточно быстры, долго принимали решения. Этого не хватало, чтобы играть лучше такой хорошей команды, как «Ахмат». Она была очень сильна, особенно в первые 30 минут. Мы были злы сами на себя, и тренер нам сказал, что надо не раскисать, собраться, играть быстрее, упорнее, сконцентрироваться. В принципе так и произошло. Мы нашли свои волевые резервы и вырвали эту победу. Очень приятно и хорошо.

– С чем связано то, что вы плохо используете свои стандартные положения, но и сами со стандартов пропускаете много?

– Очень хороший вопрос. У меня нет внятного ответа. Я не знаю, что происходит. Вообще, я впервые в своей карьере сталкиваюсь с тем, что мы со стандартов много пропускаем, а сами со стандартов почти ничего не забиваем. Почему такая проблема? Не знаю. На тренировках мы уделяем должное внимание этому компоненту, но получается так, что забивать с него не можем. Может, это отсутствие характера, может, просто не везет. После матча с «Амкаром» у нас будет месячный перерыв, но потом, когда мы соберемся, этот вопрос нужно будет решать кардинально, найти пути исправления ситуации. Что-то делать, потому что ситуация нездоровая, плохая.

– Вы будете играть в Перми. Там довольно холодно. Не жалеете, что побрили голову?

– К сожалению или к счастью, мне повезло – я получил в матче с «Ахматом» желтую карточку и пропущу следующую игру. Я отбываю дисквалификацию, в Пермь не поеду. Конечно, я расстроен, но я верю в свою команду. Уверен, она справится и без меня, выиграет этот матч.