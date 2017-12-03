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    Гранквист намекнул на возможный уход из «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о своих планах на будущее.

    Отметим, что в конце нынешнего сезона у 32-летнего шведа истекает контракт с «быками».

    – Решение не пересмотрели? Останетесь в «Краснодаре» на следующий сезон?

    – Поживем увидим. У меня здесь закончится сезон, как и контракт. После этого – не знаю... Пять лет здесь отыграл, нужно двигаться дальше. Плюс у меня семья, ее надо везти назад, в Швецию. Семейные обстоятельства – это тяжело, жить здесь. Но еще ничего на 100 процентов не решено. Я разговаривал с президентом клуба, с топ-менеджментом. На позитивной ноте закончили эти разговоры. Но все может произойти.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Гранквист провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    «Теперь буду спать не с женой, а в обнимку с трофеем». Капитан «Краснодара» занял трон Ибрагимовича

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2017 23:50
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512334426
    он не намекнул,а прямо сказал,хочет в Швецию,тяжело ему здесь!!
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    Serjoga
    1512335313
    Признали лучшим игроком Швеции! Значит считает, что Краснодар перерос! А домой-это отговорка! По окончании контракта окажется в АПЛ или зимой продадут куда-нибудь!
    Ответить
    Павел Амурский
    1512335361
    В спартак себя гробить собрался?
    Ответить
    VVM1964
    1512335447
    Нам бы не помешал .
    Ответить
    СОКОЛ САРАТОВ
    1512337132
    а чего намекать хочешь уходи
    Ответить
    Бугимен
    1512363955
    БОЛЬШАЯ БУДЕТ ПОТЕРЯ ДЛЯ КРАСНОДАРА.
    Ответить
    victosha
    1512367672
    Повезло, что на шведов на ЧМ не попали...
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    Енисей - чемпион !
    1512368797
    Ага
    Ответить
    OfaZavr
    1512377402
    еще пару лет мог бы и здесь поиграть, ведь не закат карьеры уже чтобы домой ехать.
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    ologreds
    1694991807
    numo528046
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