Гранквист намекнул на возможный уход из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о своих планах на будущее.

Отметим, что в конце нынешнего сезона у 32-летнего шведа истекает контракт с «быками».

– Решение не пересмотрели? Останетесь в «Краснодаре» на следующий сезон?

– Поживем увидим. У меня здесь закончится сезон, как и контракт. После этого – не знаю... Пять лет здесь отыграл, нужно двигаться дальше. Плюс у меня семья, ее надо везти назад, в Швецию. Семейные обстоятельства – это тяжело, жить здесь. Но еще ничего на 100 процентов не решено. Я разговаривал с президентом клуба, с топ-менеджментом. На позитивной ноте закончили эти разговоры. Но все может произойти.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Гранквист провел 19 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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