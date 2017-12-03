Антон Миранчук: «На ЧМ-2018 мы с братом отдадим все силы»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выразил надежду, что ему с братом Алексеем удастся попасть в итоговый состав сборной России на ЧМ-2018.

«Попадем ли мы оба на чемпионат мира? Это от многого зависит. Нужно еще работать и показать себя. Надеюсь, что оба попадем. Что может быть лучше чемпионата мира. При такой атмосфере и ажиотаже ноги сами будут бежать.

Выйдем ли из группы? Мы не предсказатели. Одно скажу, что если мы с братом поедем на чемпионат мира, то отдадим все силы. Сделаем все, что от нас зависит», – заявил Миранчук.