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    Антон Миранчук: «На ЧМ-2018 мы с братом отдадим все силы»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук выразил надежду, что ему с братом Алексеем удастся попасть в итоговый состав сборной России на ЧМ-2018.

    «Попадем ли мы оба на чемпионат мира? Это от многого зависит. Нужно еще работать и показать себя. Надеюсь, что оба попадем. Что может быть лучше чемпионата мира. При такой атмосфере и ажиотаже ноги сами будут бежать.

    Выйдем ли из группы? Мы не предсказатели. Одно скажу, что если мы с братом поедем на чемпионат мира, то отдадим все силы. Сделаем все, что от нас зависит», – заявил Миранчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2017 23:00
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Tonka88
    1512332236
    Мы верим в вас!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1512332311
    После заявления урода де Пенсье вы просто обязаны это сделать!
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    Татарин за ЦСКА
    1512334321
    Надежда на вас Миранчуки,Головина,Акинфеева,Дзагоева и Смолова,возможно и Кокорина.
    Ответить
    bumer_moscow
    1512362184
    Молодежку ждем
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    _LM_
    1512409194
    Давайте, парни! Верим!
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    ologreds
    1694991807
    numo528042
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