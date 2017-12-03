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    • Матч «Урала» против «Арсенала» может быть перенесен в манеж из-за мороза

    Матч «Урала» против «Арсенала» может быть перенесен в манеж из-за мороза

    Матч 20-го тура РФПЛ между «Уралом» и тульским «Арсеналом» из-за мороза может быть перенесен в манеж. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    Встреча состоится 8 декабря в Екатеринбурге. Начало – в 17:30 по московскому времени.

    – Мы рассматриваем возможность переноса этой игры в манеж, как один из вариантов. Посмотрим, какая будет погода. Решение принимает арбитр – согласно обстановке. На месте будут делегат матча, комиссар, инспектор.

    – Как будет решаться ситуация с болельщиками, которым нужно покупать билеты за игру?

    – Это определят организаторы. Предполагалось, что и на стадион приедет примерно три тысячи человек, и в манеж столько же. Это как раз не сложный технологический вопрос. соответствующее решение будет принято накануне матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2017 17:02
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    Комментарии (5)
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    gunstilzit
    1512311660
    Говорят в Екатеринбурге в день матча будет -5. Чем Урал с Арсеналом лучше СКА,ЦСКА,ЛОКО?
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    Антибиотик
    1512318026
    А где же орущие, что кричали мол, все должны играть в одинаковых условиях? Или это только против Локомотива кричат? Хрен с ними с некоторыми болелами, которые тупо заходят сюда какой-нибудь клуб обгадить, это их максимум, который они в жизни достигнут. Но ведь орали и публичные люди типа Колоскова. За наезд на Урал и Арсенал денег не платят?!
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    Tostao
    1512321285
    Да не может быть! Прядкин и Гинер уверяли, что в декабре играть в футбол можно по всей России!
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    Serjoga
    1512329920
    На 8 число в Екатеринбурге обещают -3 градуса! И при этой температуре Урал хочет играть в манеже? А что скажет РФС? В Хабаровске при -17 играли на улице!
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    ologreds
    1694991809
    numo528009
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