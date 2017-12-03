Матч «Урала» против «Арсенала» может быть перенесен в манеж из-за мороза

Матч 20-го тура РФПЛ между «Уралом» и тульским «Арсеналом» из-за мороза может быть перенесен в манеж. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Встреча состоится 8 декабря в Екатеринбурге. Начало – в 17:30 по московскому времени.

– Мы рассматриваем возможность переноса этой игры в манеж, как один из вариантов. Посмотрим, какая будет погода. Решение принимает арбитр – согласно обстановке. На месте будут делегат матча, комиссар, инспектор.

– Как будет решаться ситуация с болельщиками, которым нужно покупать билеты за игру?

– Это определят организаторы. Предполагалось, что и на стадион приедет примерно три тысячи человек, и в манеж столько же. Это как раз не сложный технологический вопрос. соответствующее решение будет принято накануне матча.