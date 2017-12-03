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    • 20-летний россиянин Скопинцев заинтересовал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

    20-летний россиянин Скопинцев заинтересовал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

    «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» интересуются защитником «Балтики» Дмитрием Скопинцевым. Об этом сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

    Стоит отметить, что права на 20-летнего россиянина принадлежат «Ростову». В нынешнем розыгрыше ФНЛ игрок забил 10 голов в 24 матчах.

    «Сейчас три команды РФПЛ проявляют к нему разной степени интерес. Например, есть «Краснодар», который хочет его подписать, понимая, что качественный 20-летний левый защитник – это всегда большое подспорье.

    Но также его рассматривает и «Зенит», потому что Скопинцев – это воспитанник петербургского футбола, и была бы очень красивая история.

    Также игрок попал на карандаш к московскому «Спартаку», потому что «Спартак» тоже понимает, что нужны качественные молодые российские игроки», – заявил Арустамян на канале «Ставка TV».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 14:27
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    Комментарии (32)
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    polt
    1512302312
    Хорош защитник с 10 забитыми голами в 24 играх.
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    Татарин за ЦСКА
    1512302413
    Думаю только не в Зенит,как Новосельцев пропадёт,а вот Спартак и особенно Краснодар хорошие варианты.Возможно еще ЦСКА должен на него обратить внимание!!!
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    hevbn 28
    1512302977
    По поводу "качественного левого защитника"есть конечно сомнения ,если он был бы действительно так хорош думаю он бы играл за Ростов , а не отправлен был бы в аренду, иначе странная ситуация может получиться игрок который не нужен Ростову может оказаться в командах которые борются за ЛЧ.
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    wh1sp3r
    1512303511
    А все остальные клубы видимо не понимают, что нужны качественные молодые российские игроки... Нобель рассуждает будто агентом его работает.
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    DOCTOR PENALTY
    1512304718
    Калининград продвинутый в футбольном плане регион( я там играл), несмотря на то, что главная команда не ТОП далеко. Развиты связи с Прибалтикой, Белоруссией, Питером и даже Москвой. Много интересных людей туда приезжают. Поэтому общий уровень неплохой. Не знаю, правда, местный Скопинцев или нет, но уверен, что у него хорошая школа, там ребята растут в игровом плане. Рад за Дмитрия, удачи ему.
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    серега кашин
    1512323717
    в зените только лавка
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    mixa1972
    1512337634
    Жалко с Димой расставаться, он стал любимцем наших болел... Но ему удачи желаю, если нас покинет!!!!
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    Dimon013
    1512367814
    Левый защитник, 10 голов в 24 матчах!!! Почти как Кокорин, только Кокорин нападающий))))
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    Lev Aleks
    1513936887
    Я надеюсь не затеряется парень, а очень даже заиграет)
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    ologreds
    1694991811
    numo527996
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