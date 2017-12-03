20-летний россиянин Скопинцев заинтересовал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» интересуются защитником «Балтики» Дмитрием Скопинцевым. Об этом сообщил телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Стоит отметить, что права на 20-летнего россиянина принадлежат «Ростову». В нынешнем розыгрыше ФНЛ игрок забил 10 голов в 24 матчах.

«Сейчас три команды РФПЛ проявляют к нему разной степени интерес. Например, есть «Краснодар», который хочет его подписать, понимая, что качественный 20-летний левый защитник – это всегда большое подспорье.

Но также его рассматривает и «Зенит», потому что Скопинцев – это воспитанник петербургского футбола, и была бы очень красивая история.

Также игрок попал на карандаш к московскому «Спартаку», потому что «Спартак» тоже понимает, что нужны качественные молодые российские игроки», – заявил Арустамян на канале «Ставка TV».