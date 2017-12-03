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    • Каземиро: «Когда мяч начнет лететь в ворота, «Реал» будет не остановить»

    Каземиро: «Когда мяч начнет лететь в ворота, «Реал» будет не остановить»

    Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал отставание команды от лидера Примеры. По словам бразильца, сливочные будут сильнее с возвращением в строй хавбека Гарета Бэйла.

    «Мы хорошо сыграли в матче 14 тура против «Атлетика» (0:0). Было много моментов, которые мы не реализовали. Однако, когда мяч начнет лететь в ворота, нас будет не остановить. Будем работать над этим.

    У нас хороший состав, который станет еще сильнее, когда в строй вернется Бэйл», – сказал Каземиро.

    «Реал» идет четвертым, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.

    Источник: Marca

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    03.12.2017 10:41
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    Комментарии (7)
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    de bruyne
    1512287431
    На анчелоти еще жаловались с ним реал хоть 3 место заняла а тут 4... состав обновит надо... кроме иско модрич кроос карвахаль марсело всех убрать надо... рамос забил две решающие гола на лч нажрался... роналду и бензема первые кого нужно продать... сколько туров прошло а голов мало
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    petr69
    1512288200
    Писали ранее;- Реал это рок-н-рол и это было наверное так, а сейчас это что то типа Амурские волны. мячом вроде и владеют , а креатива нет
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    Gullit 76
    1512288225
    В этом матче и в ворота Реала он мог пару раз залететь!
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    Psih86
    1512290329
    А если у соперников мяч будет лететь в ворота Реала,то Реал может и оказаться в сегунде))))
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    DeStar
    1512304399
    купите двух нападающих плиз, никто не хочет забивать
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    Патронташ
    1512305959
    Хоттабыча вызывайте на подмогу.
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    ologreds
    1694991811
    numo527975
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