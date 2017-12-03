Каземиро: «Когда мяч начнет лететь в ворота, «Реал» будет не остановить»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал отставание команды от лидера Примеры. По словам бразильца, сливочные будут сильнее с возвращением в строй хавбека Гарета Бэйла.

«Мы хорошо сыграли в матче 14 тура против «Атлетика» (0:0). Было много моментов, которые мы не реализовали. Однако, когда мяч начнет лететь в ворота, нас будет не остановить. Будем работать над этим.

У нас хороший состав, который станет еще сильнее, когда в строй вернется Бэйл», – сказал Каземиро.

«Реал» идет четвертым, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.