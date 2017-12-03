Ведущая жеребьевки ЧМ-2018 Командная: «Марадона действительно особенный. Он большой молодец»

Ведущая жеребьевки чемпионата мира-2018 Мария Командная охарактеризовала одного из ассистентов мероприятия – аргентинца Диего Марадону. Женщина согласилась, что он особенный.

– Диего на жеребьевке, показалось, старался привлечь к себе как можно больше внимания…

– Диего действительно особенный. Он присутствовал на всех пятничных репетициях, он большой молодец. После церемонии подошел, поцеловал мне руку. Но они все классные. Я не могу выделить кого-то из ассистентов. Забавно, конечно, называть Марадону или Карлеса Пуйоля ассистентами, но так звучит их роль во время жеребьевки – Draw Assistants.