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    • Вальверде: «Мы не смогли обыграть «Сельту» из-за травмы Умтити»

    Вальверде: «Мы не смогли обыграть «Сельту» из-за травмы Умтити»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объяснил, почему его команда не смогла одержать победу над «Сельтой» в матче 15 тура испанской Примеры (2:2). Дело в травме центрального защитника Самуэля Умтити.

    «Да, уход с поля француза не позволил нам взять три очка. Это большая потеря для нас. У моих футболистов по ходу матча было много моментов, но мы их не реализовали.

    Понятно, что мы всегда хотим побеждать, но потери очков случаются со всеми», – сказал тренер.

    Умтити пропустит порядка двух месяцев.

    Источник: Football Espana

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    03.12.2017 07:05
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    Комментарии (4)
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    ДСА
    1512275988
    Не верю.
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    Sterh
    1512372062
    Еще бы судьи, гниды, не отнимали каждый матч по голу..
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    Александр52
    1512374112
    Что то странное творится с этими красавцами французами, то Дембеле, теперь вот Умтити, и это только в Барсе. И травмы у всех очень похожие. Что то в этом явлении есть. А вам не кажется???
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    ologreds
    1694991813
    numo527956
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