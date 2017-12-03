Вальверде: «Мы не смогли обыграть «Сельту» из-за травмы Умтити»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде объяснил, почему его команда не смогла одержать победу над «Сельтой» в матче 15 тура испанской Примеры (2:2). Дело в травме центрального защитника Самуэля Умтити.

«Да, уход с поля француза не позволил нам взять три очка. Это большая потеря для нас. У моих футболистов по ходу матча было много моментов, но мы их не реализовали.

Понятно, что мы всегда хотим побеждать, но потери очков случаются со всеми», – сказал тренер.

Умтити пропустит порядка двух месяцев.