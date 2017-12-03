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    • Фернандеш: «Я сыграл сто матчей за «Локо»? Надеюсь, у меня впереди еще сотня!»

    Фернандеш: «Я сыграл сто матчей за «Локо»? Надеюсь, у меня впереди еще сотня!»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу в матче 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0).

    – Все ждали от «Рубина» более оборонительную игру, а они пошли агрессивно атаковать.

    – Матч был трудный. Да, мы ожидали, что «Рубин» будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей.

    Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра – на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили.

    – На второй тайм команда вышла более заряженной. Семин кричал в раздевалке?

    – Все было как обычно. Мы проигрывали все дуэли – именно поэтому было так тяжело в первом тайме. Мы поменяли систему, стали агрессивнее и абсолютно по делу додавили соперника в конце.

    Эмоции тренера? Эти вещи важны, неплохой звоночек для команды, мы взбодрились.

    – Ты провел сотый матч за «Локомотив».

    – Я очень счастлив. Если бы мне еще два года назад сказали, что я сыграю сто матчей, то не поверил бы. Надеюсь, у меня впереди еще не одна сотня!

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 42 очка.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.12.2017 01:31
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