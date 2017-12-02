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    • Моуринью: «Манчестер Юнайтед» играл потрясающе, феноменально, фантастически» 

    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» играл потрясающе, феноменально, фантастически» 

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» – «МЮ» (1:3).

    «Мне понравилось то, как моя команда играла и боролась. «Арсенал» периодически показывал отличный атакующий футбол, создавая трудности нам.

    Но мои игроки заслужили самые лучшие слова сегодня. Мы играли потрясающе, феноменально, фантастически. Мы заслужили три очка.

    Удаление Погба? Я не знаю. Оставлю вам право размышлять об этом. Оставлю вам ситуацию с Лукаку и Косиельни, оставлю вам игроков «Арсенала», которые лежали на газоне», — сказал Моуринью.

    Напомним, что в этой встрече прямую красную карточку получил полузащитник «МЮ» Поль Погба. Француз пропустит матч 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    02.12.2017 23:00
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    Комментарии (16)
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    Eddyson
    1512246009
    Де Хеа играл потрясающе, феноменально, фантастически. Так будет правильно.
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    DOCTOR PENALTY
    1512247058
    Потрясающе, феноменально, фантастически, ОСОБЕННО !
    Ответить
    mutabor0992
    1512248774
    К тому же еще и судья-осел!Почему не поставил пенальти?Веллбека сбили 1000%.
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    Almazovich
    1512249193
    Молодцы! - хорошая отдача игре обеих команд!
    Ответить
    фантоци
    1512249841
    Фантастически играл Дехеа,а команда не особо.задолбал он со своим стилем,если это можно назвать стилем. Арсенал смотрелся лучше
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    mutabor0992
    1512250020
    Матч зрелищный!Но когда уже будут видео повторы???Пенальти на Веллбеке и...Концовка могла быть просто МЕГАЗРЕЛИЩНОЙ!!!А команда Маура выглядела просто жалкой.Должны благодарить Де Хеа за результат.
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    DeStar
    1512250999
    По мне так арсенал играл лучше. Вопросов нет, когда счет 1 -3 все ясно. По ман ю минут 15-20 первых играли лучше арсенала.
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    Dimka_Foxy
    1512251947
    Кажется Моуринью научился с Ростова, та же игра, только исполнители лучше) Пенальти на Уэлбеке было 100 %
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    RamonCSKA
    1512279088
    Моуринье крут победил конкурента 3-1 остальное тут не важно
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    ologreds
    1694991815
    numo527936
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