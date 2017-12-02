Моуринью: «Манчестер Юнайтед» играл потрясающе, феноменально, фантастически» 

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о матче 15-го тура АПЛ «Арсенал» – «МЮ» (1:3).

«Мне понравилось то, как моя команда играла и боролась. «Арсенал» периодически показывал отличный атакующий футбол, создавая трудности нам.

Но мои игроки заслужили самые лучшие слова сегодня. Мы играли потрясающе, феноменально, фантастически. Мы заслужили три очка.

Удаление Погба? Я не знаю. Оставлю вам право размышлять об этом. Оставлю вам ситуацию с Лукаку и Косиельни, оставлю вам игроков «Арсенала», которые лежали на газоне», — сказал Моуринью.

Напомним, что в этой встрече прямую красную карточку получил полузащитник «МЮ» Поль Погба. Француз пропустит матч 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».