Фернандеш: «Могу ли я отличить Алексея Миранчука от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0). Также он поделился мнением об игре своего одноклубника полузащитника Алексея Миранчука.

«У нас были хорошие шансы забить больше голов. В первом тайме мы их не использовали, поэтому нужно было что-то изменить. Во втором тайме наша стратегия сработала. Не думаю, что удаление Сесара Наваса стало ключевым эпизодом. Мы бы продолжали бороться и в равных составах, но это дало нам преимущество.

Алексей Миранчук — отличный футболист, а еще хороший человек. Он всегда думает о команде, держит мяч, отдает голевые передачи. Сегодня он сыграл так же хорошо, как и обычно.

Могу ли я отличить Алексея от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко. Они немного разные по характеру, да и внешне отличаются — прической, бутсами», — сказал Фернандеш.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.