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    • Фернандеш: «Могу ли я отличить Алексея Миранчука от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко»

    Фернандеш: «Могу ли я отличить Алексея Миранчука от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш прокомментировал победу в матче 19-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0). Также он поделился мнением об игре своего одноклубника полузащитника Алексея Миранчука.

    «У нас были хорошие шансы забить больше голов. В первом тайме мы их не использовали, поэтому нужно было что-то изменить. Во втором тайме наша стратегия сработала. Не думаю, что удаление Сесара Наваса стало ключевым эпизодом. Мы бы продолжали бороться и в равных составах, но это дало нам преимущество.

    Алексей Миранчук — отличный футболист, а еще хороший человек. Он всегда думает о команде, держит мяч, отдает голевые передачи. Сегодня он сыграл так же хорошо, как и обычно.

    Могу ли я отличить Алексея от Антона? Раньше это было непросто, сейчас — легко. Они немного разные по характеру, да и внешне отличаются — прической, бутсами», — сказал Фернандеш.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 21:45
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    Комментарии (6)
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    Lev Aleks
    1512251363
    Ребята я за вас очень рад, продолжайте в том же духе)
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    bumer_moscow
    1512272650
    Мастер
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    victosha
    1512282917
    Я их легко отличаю - у Антона лицо более округлое. И поверьте историку - Локомотив нынче будет чемпионом.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512294972
    Особенно когда номера видно.
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    DeviDjons
    1512322911
    У одного шрам на соске и машонка другого цвета
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    ologreds
    1694991815
    numo527924
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