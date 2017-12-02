Фарфан — об Алексее Миранчуке: «Он одарен всем, что есть в футболе. У него большое будущее»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился мнением о своем одноклубнике полузащитнике Алексее Миранчуке.

«Алексей Миранчук — игрок, который одарен всем, что есть в футболе. Это супертехничный игрок, который очень далеко может пойти.

Я себя чувствую как рыба в воде, когда он мне ассистирует, когда мы с ним играем. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Думаю, у этого мальчика большое будущее. К тому же он очень молодой», — сказал Фарфан.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.