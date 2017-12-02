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    • Бердыев – о двух голах «Рубина» в 11-ти матчах: «Это невезение и недостаток мастерства»

    Бердыев – о двух голах «Рубина» в 11-ти матчах: «Это невезение и недостаток мастерства»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 19-го тура РФПЛ прокомментировал результативность своей команды.

    «Моя команда забила всего два гола в 11 матчах? Это невезение и недостаток мастерства. Над вторым мы работаем. Вы, наверное, заметили, что сегодня было два верных голевых момента. Этого достаточно, чтобы забивать. Другие команды и двух моментов не создают, но забивают и добиваются результата», — сказал специалист.

    Ранее Бердыев сказал, что удаление Сесара Наваса стало ключевым событием встречи в Москве.

    Казанский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 19:45
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    Комментарии (3)
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    a-rakhmatov
    1512235783
    Это проблема ваша, Курбан Бекиевич!!!....не надо было продавать Жонатаса и надо менять нападающих Конунникова и Азмуна на более достойных....
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    Артурка32
    1512299132
    Чётки в руки и на пенсию, Бекиевич
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    ologreds
    1694991817
    numo527902
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