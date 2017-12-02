Бердыев – о двух голах «Рубина» в 11-ти матчах: «Это невезение и недостаток мастерства»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 19-го тура РФПЛ прокомментировал результативность своей команды.

«Моя команда забила всего два гола в 11 матчах? Это невезение и недостаток мастерства. Над вторым мы работаем. Вы, наверное, заметили, что сегодня было два верных голевых момента. Этого достаточно, чтобы забивать. Другие команды и двух моментов не создают, но забивают и добиваются результата», — сказал специалист.

Ранее Бердыев сказал, что удаление Сесара Наваса стало ключевым событием встречи в Москве.

Казанский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.