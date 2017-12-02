Бердыев сказал, что не жалеет о трансфере Кверквелии в «Локомотив»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о переходе защитника Соломона Кверквелии в московский клуб.

«Я не жалею, что Кверквелия перешел в «Локомотив». Это мое решение было осознанным. Вместо него играет Навас, и он в хорошей форме. Считаю, что он достойно провел матч, кроме последнего эпизода — когда заработал удаление», – сказал Бердыев.

25-летний Кверквелия выступал за казанский клуб с 2011 года. Трансфер в «Локомотив» состоялся в феврале.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.