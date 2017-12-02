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    • Бердыев сказал, что не жалеет о трансфере Кверквелии в «Локомотив»

    Бердыев сказал, что не жалеет о трансфере Кверквелии в «Локомотив»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о переходе защитника Соломона Кверквелии в московский клуб.

    «Я не жалею, что Кверквелия перешел в «Локомотив». Это мое решение было осознанным. Вместо него играет Навас, и он в хорошей форме. Считаю, что он достойно провел матч, кроме последнего эпизода — когда заработал удаление», – сказал Бердыев.

    25-летний Кверквелия выступал за казанский клуб с 2011 года. Трансфер в «Локомотив» состоялся в феврале.

    «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 19:10
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    Комментарии (6)
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    Fan Loko mik
    1512231306
    Кто же добровольно признается в том, что про...л игрока!!!
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    fortune-bva
    1512234666
    лукавит КББ, очень хорош Соломон!
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    srg38
    1512235849
    и Кверклерквелия не жалеет, всех всё устраивает)
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    babazo-72
    1512239973
    )))
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    Отчаянный Пердун
    1512276877
    аренда была в феврале! а трансфер в августе уже при Бердыеве!
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    ologreds
    1694991817
    numo527896
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