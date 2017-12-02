Конте: «Игроки «Челси» всегда реагируют на плохое начало матча»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ. Итальянский специалист отметил, что полузащитник Эден Азар, отметившийся дублем, провел очень хорошую игру.

«Это была хорошее представление. Возможно, мы начали немного медленно и недостаточно хорошо, но после того, как мы пропустили гол, мы стали играть с хорошей интенсивностью и создавать голевые моменты. В итоге получилась отличная работа.

В «Челси» много профессионалов. Когда команда начинает встречу не слишком хорошо, игроки всегда проявляют прекрасную реакция, как в матче с «Ливерпулем». Я уверен, что мы в хорошей форме, хорошем физическом состоянии, а наша тактике сильна как в защите, так и в атаке. Мы отлично работаем и должны продолжать в том же ключе.

Азар провел хорошую игру. Сегодня мы увидели налаженное взаимодействие между ним и Моратой. У Эдена было больше свободы впереди на позиции нападающего, он был очень опасен. Он провел великолепный матч, забил два гола, и еще дважды вратарь соперника сделал два фантастических сэйва после его ударов. Он должен продолжать в том же духе, чтобы совершенствоваться», – сказал Конте.