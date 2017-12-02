Манчини считает, что «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) в поединке 19-го тура РФПЛ выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые смогут снять так называемое «проклятие Артема Дзюбы».

Напомним, еще ни одна команда, за которую выступал 29-летний футболист, не становилась чемпионом России.

– Артем Дзюба допустил бестактное выражение в адрес журналистов, сказав, что они его разочаровали. У нас примерно такое же к нему отношение. Отдадите ли вы его в аренду, поскольку есть примета: команда, в которой играет Дзюба, еще ни разу не становилась чемпионом России.

– Я, честно говоря, не в курсе тонкостей взаимоотношений между Дзюбой и журналистами. Все, что я думаю об этом, – ему нужно усердно работать на тренировках и хорошо выступать в матчах, чтобы улучшить свою игру. Что касается проклятия, то я думаю, что мы сможем его снять.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в качестве свободного агента летом 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.