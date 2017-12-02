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    • Манчини считает, что «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы»

    Манчини считает, что «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Уралом» (2:1) в поединке 19-го тура РФПЛ выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые смогут снять так называемое «проклятие Артема Дзюбы».

    Напомним, еще ни одна команда, за которую выступал 29-летний футболист, не становилась чемпионом России.

    – Артем Дзюба допустил бестактное выражение в адрес журналистов, сказав, что они его разочаровали. У нас примерно такое же к нему отношение. Отдадите ли вы его в аренду, поскольку есть примета: команда, в которой играет Дзюба, еще ни разу не становилась чемпионом России.

    – Я, честно говоря, не в курсе тонкостей взаимоотношений между Дзюбой и журналистами. Все, что я думаю об этом, – ему нужно усердно работать на тренировках и хорошо выступать в матчах, чтобы улучшить свою игру. Что касается проклятия, то я думаю, что мы сможем его снять.

    Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в качестве свободного агента летом 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.12.2017 18:09
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    Комментарии (18)
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    Полная Канистра
    1512229760
    да видели мы какое усердие он проявляет одно зевание на кромке поля не старайся полено уже не оживить
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    Pablo845
    1512229793
    Заколдовали бедного
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    Garrincha58
    1512230229
    какие вы нахрен чемпионы если играете как колхозники и тренер агроном совхоза
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    OfaZavr
    1512230859
    С него можно снять проклятие только отправив его на перевоспитание в Томь, СКА, Тосно или вообще в ФНЛ.
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    polt
    1512235700
    С Дзюбой Зенит лучше играть не станет, а вот еще хуже очень возможно. Дзюба не боец, а Зениту сейчас в каждой игре надо рвать жилы на поле. Не нужен он команде, его уже не реанимировать, задеревенел на скамейке напрочь.
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    Serjoga
    1512235942
    Может быть и сможет, но только если не выпускать его на поле! Вот сегодня с Уралом просидел Дзюба в запасе и Зенит "вымучил" победу!
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    Zenmaster
    1512236731
    Мелочно это всё ! Любителей поливать говном -- к сожалению большинство !!!
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    zenitovec2007
    1512239035
    Синьор Манчини в трансферное окно подумайте пожалуйста над приобретением цапа, на какой хрен жулиано продали? игры центром напрочь нету, все через фланги и навесы
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    paracetamol
    1512239603
    Проклятие можно снять, дав Дзюбе пинка под зад. Пусть в Томь возвращается.
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    ologreds
    1694991817
    numo527887
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