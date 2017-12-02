Азар перебросил вратаря с пенальти в день рождения Паненки

«Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1.
Окончательный счет на 74-й минуте установил полузащитник синих Эден Азар, реализовав пенальти.
Бельгиец подсек мяч в стиле Антонина Паненки – экс-полузащитника сборной Чехословакии, который подобным образом забил решающий пенальти в финале Евро-1976 в ворота команды ФРГ. Сегодня Паненке исполнилось 69 лет.
Азар провел 18-й матч во всех клубных турнирах в текущем сезоне. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.
Chelsea venceu o Newcastle em casa por 3-1, e Hazard em destaque bisando pela #PL pic.twitter.com/oEGp5RuR9B— 90 minutos (@90mins_) 2 декабря 2017 г.