Азар перебросил вратаря с пенальти в день рождения Паненки

«Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1.

Окончательный счет на 74-й минуте установил полузащитник синих Эден Азар, реализовав пенальти.

Бельгиец подсек мяч в стиле Антонина Паненки – экс-полузащитника сборной Чехословакии, который подобным образом забил решающий пенальти в финале Евро-1976 в ворота команды ФРГ. Сегодня Паненке исполнилось 69 лет.

Азар провел 18-й матч во всех клубных турнирах в текущем сезоне. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.