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    Азар перебросил вратаря с пенальти в день рождения Паненки

    «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 3:1.

    Окончательный счет на 74-й минуте установил полузащитник синих Эден Азар, реализовав пенальти.

    Бельгиец подсек мяч в стиле Антонина Паненки – экс-полузащитника сборной Чехословакии, который подобным образом забил решающий пенальти в финале Евро-1976 в ворота команды ФРГ. Сегодня Паненке исполнилось 69 лет.

    Азар провел 18-й матч во всех клубных турнирах в текущем сезоне. На его счету шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    02.12.2017 17:42
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Yurini
    1512226427
    Азар набирает обороты!
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    crcaarod
    1512229357
    Вперед Конте
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    Berikosha
    1512231968
    красиво
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    Татарин за ЦСКА
    1512235180
    Азар просто космос
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    Sedoi_Goblin
    1512250828
    Символично! Зачёт!..
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    Docentusa
    1512289683
    Красава!
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    ologreds
    1694991817
    numo527883
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