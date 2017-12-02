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    • Матч с «Рубином» стал для Фернандеша сотым в составе «Локомотива»

    Матч с «Рубином» стал для Фернандеша сотым в составе «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш вышел в стартовом составе команды на поединок 19-го тура РФПЛ с «Рубином». Матч с казанцами стал для 31-летнего португальца сотым за железнодорожников.

    Хавбек защищает цвета красно-зеленых с июля 2014 года. За это время он забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач.

    В нынешнем сезоне Фернандеш провел 26 встреч, записав на свой счет девять голов и пять голевых пасов. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2019 года.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.12.2017 17:14
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    Комментарии (3)
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    Lev Aleks
    1512226608
    Надо бы голом отметить)
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    Joker Loko
    1512230680
    Ману поздравляю!!!
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    ologreds
    1694991819
    numo527879
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