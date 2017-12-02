Матч с «Рубином» стал для Фернандеша сотым в составе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш вышел в стартовом составе команды на поединок 19-го тура РФПЛ с «Рубином». Матч с казанцами стал для 31-летнего португальца сотым за железнодорожников.

Хавбек защищает цвета красно-зеленых с июля 2014 года. За это время он забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 26 встреч, записав на свой счет девять голов и пять голевых пасов. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2019 года.