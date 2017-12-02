Клопп: «Ливерпуль» назвал цену за Коутиньо? Интересно…»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу информации, что руководство красных может продать полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее СМИ сообщили, что мерсисайдцы назвали цену за бразильца в размере 150 миллионов евро и это удовлетворило «Барселону», которая претендует на футболиста.

«Ливерпуль» назвал цену за Коутиньо? Интересно… Конечно, он очень важный игрок для нас.

Должны ли мы перестать думать о Филиппе сейчас, потому что об этом много пишут в Испании? Мне нечего больше сказать», – отметил Клопп.

В нынешнем сезоне бразилец провел 12 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.