Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Клопп: «Ливерпуль» назвал цену за Коутиньо? Интересно…»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу информации, что руководство красных может продать полузащитника Филиппе Коутиньо.

    Ранее СМИ сообщили, что мерсисайдцы назвали цену за бразильца в размере 150 миллионов евро и это удовлетворило «Барселону», которая претендует на футболиста.

    «Ливерпуль» назвал цену за Коутиньо? Интересно… Конечно, он очень важный игрок для нас.

    Должны ли мы перестать думать о Филиппе сейчас, потому что об этом много пишут в Испании? Мне нечего больше сказать», – отметил Клопп.

    В нынешнем сезоне бразилец провел 12 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1512218153
    Торг уместен.
    Ответить
    Михаил Шевченко
    1512224542
    Ну хз...
    Ответить
    qwerty991
    1512230704
    Коутиньо сильный игрок. Если он уйдет нужно найти достойную замену, а иначе Ливерпуль станет еще слабее.
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527864
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+