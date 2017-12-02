Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Витиньо – о победе над «Тосно»: «Если команду прорывает, то она забивает, сколько получится»

    Витиньо – о победе над «Тосно»: «Если команду прорывает, то она забивает, сколько получится»

    Нападающий ЦСКА Витиньо подчеркнул, что армейцам не было легко в матче 19-го тура РФПЛ против «Тосно» (6:0), несмотря на разгромную победу. По мнению бразильца, если команду прорывает, то она способна забить любое количество голов.

    «Легко ЦСКА в матче с «Тосно» не было. Все матчи даются нам тяжело, но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться пробелами и слабыми местами в обороне соперника, поэтому достигли такого результата.

    Мы могли забить 10 голов, но приберегли на игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов? Невозможно приберечь голы. Если тебя прорывает, то ты забиваешь, сколько получится. Если не получается, то, как ни старайся, голы не идут. Мы реализовали свои моменты. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам, они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой, чтобы провести их успешно.

    Верно ли ощущение, что такой победой отквитались с болельщиками? Конечно, мы играем для болельщиков. Не могу сказать, что мы что-то задолжали. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие от матча», – сказал Витиньо.

    После 19-ти туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива», у которого один матч в запасе, на четыре очка.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Чикомас
    1512219723
    Ну что...Пусть вас прорывает в игре с Манчестером, Витя.. Забивайте...Мы поболеем...А я выпью литр, за ваше здоровье...Хотя чувствую, что литр, мне пить не придется...
    Ответить
    ologreds
    1694991819
    numo527861
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+