Витиньо – о победе над «Тосно»: «Если команду прорывает, то она забивает, сколько получится»

Нападающий ЦСКА Витиньо подчеркнул, что армейцам не было легко в матче 19-го тура РФПЛ против «Тосно» (6:0), несмотря на разгромную победу. По мнению бразильца, если команду прорывает, то она способна забить любое количество голов.

«Легко ЦСКА в матче с «Тосно» не было. Все матчи даются нам тяжело, но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться пробелами и слабыми местами в обороне соперника, поэтому достигли такого результата.

Мы могли забить 10 голов, но приберегли на игру с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов? Невозможно приберечь голы. Если тебя прорывает, то ты забиваешь, сколько получится. Если не получается, то, как ни старайся, голы не идут. Мы реализовали свои моменты. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам, они будут очень тяжелыми. Надо сохранить положительный настрой, чтобы провести их успешно.

Верно ли ощущение, что такой победой отквитались с болельщиками? Конечно, мы играем для болельщиков. Не могу сказать, что мы что-то задолжали. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие от матча», – сказал Витиньо.

После 19-ти туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива», у которого один матч в запасе, на четыре очка.