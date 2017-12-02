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    Эмери призвал судей защищать таких игроков, как Неймар

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что арбитры обязаны на поле защищать таких игроков, как нападающий Неймар. По мнению испанского специалиста, футбол – это развлекательный бизнес, и должностные лица должны сделать так, чтобы лучшие игроки могли избежать травм.

    «Важно защищать игроков, а не только Неймара. Он часто касается мяча, постоянно старается идти в обыгрыш, часто использует дриблинг. Нам нужно, чтобы игроки были защищены.

    Футбол – это зрелище, а Неймар – игрок, который страдает от постоянных нарушений на нем. Арбитр должен защищать игроков», – цитирует Эмери Sportskeeda.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 14:30
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    Комментарии (4)
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    Asbjorn
    1512214472
    Давайте тогда вооьще борьбу за мяч запретим
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    Михаил_Боярский
    1512215506
    С каких пор футбол стал развлекательным бизнесом? Эмери че то не туда понесло. Был ведь нормальным тренером.
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    ologreds
    1694991819
    numo527859
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