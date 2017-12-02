Эмери призвал судей защищать таких игроков, как Неймар

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что арбитры обязаны на поле защищать таких игроков, как нападающий Неймар. По мнению испанского специалиста, футбол – это развлекательный бизнес, и должностные лица должны сделать так, чтобы лучшие игроки могли избежать травм.

«Важно защищать игроков, а не только Неймара. Он часто касается мяча, постоянно старается идти в обыгрыш, часто использует дриблинг. Нам нужно, чтобы игроки были защищены.

Футбол – это зрелище, а Неймар – игрок, который страдает от постоянных нарушений на нем. Арбитр должен защищать игроков», – цитирует Эмери Sportskeeda.