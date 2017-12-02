Гендиректор «Арсенала» – о словах Червиченко: «Мне неинтересно комментировать глупые вещи»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу слов бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко, заявившего вчера после матча команд в 19-м туре РФПЛ, что игра могла носить договорной характер.

Красно-белые победили с минимальным счетом, забив единственный мяч на 90-й минуте встречи.

«Вчерашний результат 0:1 не соответствует игре. Это был ничейный матч. Нам не удалось забить, но такое бывает в футболе. Наши игроки старались, но не реализовали свои моменты.

«Спартак» – классная команда и имеет хороших исполнителей, поэтому, конечно, концентрация нужна до самого конца встречи, но тренерский штаб разберется. Сделаем выводы и пойдем дальше. От самой игры, от проявленной ребятами самоотдачи остались очень хорошие впечатления. После игры мы с главным тренером и с президентом клуба это обсудили. У нас претензий-то к команде нет. Просто не хватило чуть удачи и концентрации перед финальным свистком, чтобы либо забить победный гол, либо удержать ничью. Еще раз подчеркну, что мы очень довольны тем, как перед своими болельщиками команда отдавала все силы на поле. Вопросов нет по самоотдаче.

Что касается высказывания Андрея Червиченко насчет странного гола «Спартака» и договорного матча, то мне глупые вещи комментировать неинтересно. Пугает, что совершенно спокойно о таких вещах говорит человек, который в свое время был президентом «Спартака». Если ты знаешь, о чем говоришь, может быть, ты сам такими вещами занимался? Ну, тогда тебе видней, а мне отвечать на глупости неинтересно, абсолютно», – сказал Балашов.

Напомним, в заключительном матче прошлого чемпионата России «Спартак» уже в статусе чемпиона проиграл «Арсеналу» (0:3) на его поле, чем очень помог «оружейникам» сохранить прописку в РФПЛ.