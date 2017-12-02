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    • Гендиректор «Арсенала» – о словах Червиченко: «Мне неинтересно комментировать глупые вещи»

    Гендиректор «Арсенала» – о словах Червиченко: «Мне неинтересно комментировать глупые вещи»

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов высказался по поводу слов бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко, заявившего вчера после матча команд в 19-м туре РФПЛ, что игра могла носить договорной характер.

    Красно-белые победили с минимальным счетом, забив единственный мяч на 90-й минуте встречи.

    «Вчерашний результат 0:1 не соответствует игре. Это был ничейный матч. Нам не удалось забить, но такое бывает в футболе. Наши игроки старались, но не реализовали свои моменты.

    «Спартак» – классная команда и имеет хороших исполнителей, поэтому, конечно, концентрация нужна до самого конца встречи, но тренерский штаб разберется. Сделаем выводы и пойдем дальше. От самой игры, от проявленной ребятами самоотдачи остались очень хорошие впечатления. После игры мы с главным тренером и с президентом клуба это обсудили. У нас претензий-то к команде нет. Просто не хватило чуть удачи и концентрации перед финальным свистком, чтобы либо забить победный гол, либо удержать ничью. Еще раз подчеркну, что мы очень довольны тем, как перед своими болельщиками команда отдавала все силы на поле. Вопросов нет по самоотдаче.

    Что касается высказывания Андрея Червиченко насчет странного гола «Спартака» и договорного матча, то мне глупые вещи комментировать неинтересно. Пугает, что совершенно спокойно о таких вещах говорит человек, который в свое время был президентом «Спартака». Если ты знаешь, о чем говоришь, может быть, ты сам такими вещами занимался? Ну, тогда тебе видней, а мне отвечать на глупости неинтересно, абсолютно», – сказал Балашов.

    Напомним, в заключительном матче прошлого чемпионата России «Спартак» уже в статусе чемпиона проиграл «Арсеналу» (0:3) на его поле, чем очень помог «оружейникам» сохранить прописку в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 13:39
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    Комментарии (24)
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    dok66
    1512215209
    Сходил бы покаялся ! Больше его не комментирую ,
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    30регион
    1512219705
    это же толстый червяк!у него просто пукан горит, что при нём Спартак так не играл.А команды вчера рубились как могли,отличный матч!
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    Диктор
    1512223071
    Хорошо сказано-зачем слушать глупого человека-да еще и с душком.
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    silver29
    1512223646
    Не понятно с каким упорством сайт публикует бред и откровенные пасквили умалишенного червиченко ((((((((( это уровень бульварной прессы.
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    OfaZavr
    1512228454
    согласен, зачем вообще с таким спорить и пытаться ему что-то доказать, всем давно известно что у него с головой...
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    subbotaspartak
    1512229195
    Развился Червяк. Слизняк.
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    серега кашин
    1512234179
    а их и не надо комментировать, а лучше, вообще, забыть этого тупого человека
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    vitvik
    1512253272
    Что ещё мог сказать Червиченко? Даже если более сильный с превеликим трудом одолел не очень сильного.
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    slavа0508
    1512291946
    Червиченко любым способом пытается напомнить о себе,народ то давно позабыл это говно,,,,,вот он и пиариться любыми способами,,,,,пишет разную херню лиш бы напечатали где нибудь,,,,,
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    ologreds
    1694991819
    numo527855
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