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    «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Манчестер Юнайтед»

    Сегодня состоится центральный матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 20:30 по московскому времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 19:25
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    DeMoN-MUFC
    1512201829
    Вперед МЮ!
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    Gullit 76
    1512203707
    МЮ победит мягкий Арсенал.
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    ologreds
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