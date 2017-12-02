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    • Парфенов: «Поскольку мы клуб еще маленький, пенальти в наши ворота ставят быстренько и легко»

    Парфенов: «Поскольку мы клуб еще маленький, пенальти в наши ворота ставят быстренько и легко»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал разгром от московского ЦСКА в матче 19 тура РФПЛ (0:6). Специалист посетовал на судейство.

    «Пенальти один, второй, индивидуальные ошибки. Три мяча со стандартов. Два – с пенальти, один – с углового. Дальше было тяжело войти игру. Очень много подарков сделали сопернику. То же самое с «Зенитом» произошло. Получается, эти команды показывают с нами лучшую игру. Здесь только наша вина. Винить нужно только себя.

    В ворота «Тосно» назначено уже 9 или 10 пенальти, а в ворота наших соперников пока ни одного не было? Пока мы маленький клуб. Нам быстренько, легко ставят пенальти. Думаю, ЦСКА и без пенальти было бы полегче с нами», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

    «Тосно» идет на 13 месте РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 06:01
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    Комментарии (12)
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    Ще Гевара
    1512192715
    Посыпался Тосно, а ведь Заболотный мнит себя игроком сборной.
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    спанчес
    1512193415
    дедовщина х уле. поиграйте с десяток сезонов в высшей лиге для начала
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    Чикомас
    1512197169
    Дык..сами забейти..или хоть в чужой штрафной упадите. Вместо того, что бы ныть..
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    vladimir-7
    1512197378
    Игрокам Тосно нужно играть ногами по мячу,а не по ногам противника, а ещё руками мяч не трогать в штрафной, а то "маленькая команда".
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    Tiger Altaica
    1512198919
    Маленькие клубы дома сидят.)))
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    Dominator777
    1512199511
    Игроки маленького клуба дважды завалили большого Вернблума в штрафной (привезли себе на Понтусе два "пеналя") - чего ранее никому из игроков РФПЛ не удавалось сделать. Ну и в эпизоде с рукой пенальти 100% был. А Вернблум молодчина - гол забил в одно касание, сыграв в матче без "гопчичников".
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    Ивантеевец
    1512205233
    "Тосно" еще не набрал силенок на равных с лидерами играть. Их удел брать очки с прямыми конкурентами. Победа над "Локо" не более, чем случайность. ЦСКА вчера на голову был сильнее. Так что дело не в маленьком клубе, а в умение биться до конца в самой безнадежной ситуации.
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    cska-62
    1512206769
    Так все пенальти были назначены по правилам! Когда Васин забивал третий гол головой после подачи углового, защитник "Тосно" тоже поднял обе руки, пытаясь, вероятно, инстинктивно защитить ворота! А если бы защитил? Тоже не нужно было пенальти ставить? Ну, тогда надо правила футбольные менять! И написать в них, что игрокам футбольного клуба "Тосно" играть руками разрешается! И сбивать в своей штрафной площади соперников тоже! Так и при таком раскладе вчера было бы 0:4. И Васин всё-таки забил, а после перерыва забили Натхо, Головин и Вернблум! Или в правила ещё нужно включить пункт о том, что забивать мячи в ворота "Тосно" даже по правилам запрещается?
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    sour12
    1512386674
    Самое фиговое пенали по глупости совершили...наверно даже без умысла...но штука в том , что высоко классный защитник не должен дать половить себя, форвард пытается поймать защитника и тут или не должно быть контакта с ногами форварда или сначала в мяч играть. ..
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    ologreds
    1694991823
    numo527818
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