Парфенов: «Поскольку мы клуб еще маленький, пенальти в наши ворота ставят быстренько и легко»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал разгром от московского ЦСКА в матче 19 тура РФПЛ (0:6). Специалист посетовал на судейство.

«Пенальти один, второй, индивидуальные ошибки. Три мяча со стандартов. Два – с пенальти, один – с углового. Дальше было тяжело войти игру. Очень много подарков сделали сопернику. То же самое с «Зенитом» произошло. Получается, эти команды показывают с нами лучшую игру. Здесь только наша вина. Винить нужно только себя.

В ворота «Тосно» назначено уже 9 или 10 пенальти, а в ворота наших соперников пока ни одного не было? Пока мы маленький клуб. Нам быстренько, легко ставят пенальти. Думаю, ЦСКА и без пенальти было бы полегче с нами», – сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

«Тосно» идет на 13 месте РФПЛ.