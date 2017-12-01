Пеле, Роналдиньо, Дрогба, Аленичев и другие звезды футбола посетят жеребьевку ЧМ-2018

Стал известен полный список футбольных звезд, которые посетят церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018.

На жеребьевке, которая состоится в пятницу и начнется в 18:00 по московскому времени, побывают: Сами Аль-Джабер, Дмитрий Аленичев, Томас Бертольд, Томас Бролин, Эмилио Бутрагеньо, Хорхе Кампос, Чха Бом Гын, Али Даеи, Ринат Дасаев, Хулио Дели Вальдес, Марсель Десайи, Корин Диакр, Дидье Дрогба, Самюэль Это′О, Серхио Гойкочеа, Хоссам Хассан, Кристиан Игита, Нванкво Кану, Александр Кержаков, Карина Леблан, Мехди Махдавикия, Кадзуйоси Миура, Паоло Монтеро, Джей-Джей Окоча, Пак Чжи Сун, Пеле, Роналдиньо, Роналдо, Уго Санчес, Селия Шашич, Алекс Скотт, Дэвид Симэн, Алексей Смертин, Пауло Ванчопе, Кларенс Зеедорф, Петер Шмейхель, Лотар Маттеус, Дмитрий Сенников.

Звезды футбола будут помогать ведущим церемонии жеребьевки Гари Линекеру и Марии Командной. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе вынесет кубок мира на сцену.