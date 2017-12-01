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    • Пеле, Роналдиньо, Дрогба, Аленичев и другие звезды футбола посетят жеребьевку ЧМ-2018

    Пеле, Роналдиньо, Дрогба, Аленичев и другие звезды футбола посетят жеребьевку ЧМ-2018

    Стал известен полный список футбольных звезд, которые посетят церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018.

    На жеребьевке, которая состоится в пятницу и начнется в 18:00 по московскому времени, побывают: Сами Аль-Джабер, Дмитрий Аленичев, Томас Бертольд, Томас Бролин, Эмилио Бутрагеньо, Хорхе Кампос, Чха Бом Гын, Али Даеи, Ринат Дасаев, Хулио Дели Вальдес, Марсель Десайи, Корин Диакр, Дидье Дрогба, Самюэль Это′О, Серхио Гойкочеа, Хоссам Хассан, Кристиан Игита, Нванкво Кану, Александр Кержаков, Карина Леблан, Мехди Махдавикия, Кадзуйоси Миура, Паоло Монтеро, Джей-Джей Окоча, Пак Чжи Сун, Пеле, Роналдиньо, Роналдо, Уго Санчес, Селия Шашич, Алекс Скотт, Дэвид Симэн, Алексей Смертин, Пауло Ванчопе, Кларенс Зеедорф, Петер Шмейхель, Лотар Маттеус, Дмитрий Сенников.

    Звезды футбола будут помогать ведущим церемонии жеребьевки Гари Линекеру и Марии Командной. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе вынесет кубок мира на сцену.

    Источник: РФС

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    01.12.2017 01:50
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    Комментарии (12)
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    Benifacto
    1512083311
    Кержаков,Смертин wtf
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    alex1951
    1512089888
    Похоже ,намечается крупная пьянка)))) ...типа а ля банкетос....!
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    Томь вперёд
    1512095090
    Половины имен даже не слышал ни разу...
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    xxJack
    1512100242
    Пеле, Роналдиньо, Дрогба, Аленичев и другие звезды.... ахахахах угадай кто лишний))))
    Ответить
    BlackMurder
    1512100457
    А потом выйдут наши звезды и все обгадят
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    BlackMurder
    1512100492
    Надо было звать баскова, шуру, Моисеева)
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    ДСА
    1512102598
    Столько халявщиков приедет!
    Ответить
    Rebrova
    1512106130
    Звёздная тусовка.
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    srg38
    1512110157
    Блать, даже Баскова не позвали
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    ologreds
    1694991829
    numo527710
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