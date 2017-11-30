Онопко: «ЦСКА на своем стадионе должен набирать больше очков»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко отметил, что команде в текущем сезоне легче себя проявлять в атаке в гостевых матчах, чем на домашнем поле. Как отметил специалист, соперники армейцев в играх против них на выезде выстраивают насыщенную оборону.

«Получается, что на выезде мы лучше играем и больше забиваем. В Лиге чемпионов у ЦСКА и вовсе четыре победы в четырех гостевых матчах: две в группе и две в квалификации. На своих полях соперники раскрываются, и нам в какой-то мере проще играть.

Но мы понимаем, насколько важны домашние матчи. Болельщики приходят на стадион в надежде увидеть победу любимой команды. Ясно, что противники анализируют, как мы действуем, серьезно готовятся.

Как бы то ни было, даже если соперник уходит в глухую оборону, нам необходимо ее вскрыть. Мы работаем над этим, устраняем проблемы. Надеюсь, результат не заставит себя ждать», — сказал Онопко.