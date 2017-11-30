На матче «Краснодар» – «Ахмат» будет внедрена система видеоассистента рефери

На стадионе «Краснодара» начнут использование системы видеоассистента рефери (VAR). Это первый подобный опыт на территории России.

«Совместно с РФС, РФПЛ и УЕФА мы проводим активную работу по оборудованию российских стадионов системами VAR. Арена нашего клуба станет первой ласточкой в этом направлении и одной из двух площадок, где будет проходить обучение судей-видеоассистентов. Мы убеждены, что весь современный футбол давно нуждается в подобных нововведениях, которые помогут избегать множества ошибок, влияющих на результаты матчей.

3 декабря на матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ахмат» совместно с представителями Hawk Eye будет проведено первое тестирование системы VAR», – сообщил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.