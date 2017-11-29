Широков считает, что Вернблум может стать лучшим бомбардиром РФПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков выразил мнение, что хавбек армейцев Понтус Вернблум может побороться за звание лучшего бомбардира РФПЛ сезона-2017/18.

Напомним, что шведский форвард, выступая в последних матчах на позиции нападающего, забил четыре гола.

«Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел. Забивать голы — не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса «прет», он будет продолжать играть в нападении.

Не вижу смысла ничего менять. В середине поля у армейцев есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев — очень мобильные футболисты. Ну и Алан — талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно», — сказал Широков.