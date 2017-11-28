Месси с семьей побывал в деревне Санта-Клауса в Финляндии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вместе со своей супругой Антонеллой Рокуццо и сыновьями Тиаго и Матео посетил деревню Санта-Клауса в Финляндии. Таким образом аргентинец решил провести выходные, предоставленные ему главным тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.

В расположение команды 30-летний игрок, продливший недавно контракт до 2021 года, вернутся в среду, 29 ноября, накануне ответного матча 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией». Напомним, в первом поединке сине-гранатовые одержали победу со счетом 3:0.