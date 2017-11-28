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В Испании букмекер заплатит за незасчитанный гол Месси

28 ноября 2017, 10:15
10

Букмекерская контора Betfair Espana готова выплатить выигрыш своим клиентам за результат, который официально не был признан. Речь идет о матче чемпионата Испании «Валенсия»«Барселона», который завершился со счетом 1:1. Компания готова выплатить выигрыш не только за ничью, но и за победу «Барселоны». Напомним, что при счете 0:0 судьи ошибочно не засчитали гол Лионеля Месси.

«Мяч после удара Месси пересек линию ворот. В этой связи все ставки, сделанные на победу «Барселоны» и гол Месси, мы считаем результативными – если они были произведены до взятия ворот», – говорится в сообщении букмекеров.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (10)
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bset
1511854452
В России было бы иначе. Поставил бы на ничью. "Гол не засчитали, там победа". Не будем платить. Поставил на победу. "Ну результат же 1:1. Не будем платить". Люблю свою страну.
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овертайм
1511854878
а смысл? непонятно еще как сложилось бы дальше если бы засчитали, может валенсия в итоге бы победила)
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TRACTOR
1511856528
Видимо кто-то хорошенько залил на ничью, им просто выгоднее засчитать этот гол.
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Razors
1511858972
Ну это прям невероятно!) В России даже представить что то подобное не получится...
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Chesn0k
1511859628
неплохой маркетинговый ход, лучше рекламных лозунгов о честном букмекерстве)
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BRO_football
1511874561
Эх, в России бы так. Раз уж букмекеры сотрудничают с РФПЛ, ФНЛ, Кубком России и самими клубами, то почему бы и нет.
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