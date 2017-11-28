В Испании букмекер заплатит за незасчитанный гол Месси

Букмекерская контора Betfair Espana готова выплатить выигрыш своим клиентам за результат, который официально не был признан. Речь идет о матче чемпионата Испании «Валенсия» – «Барселона», который завершился со счетом 1:1. Компания готова выплатить выигрыш не только за ничью, но и за победу «Барселоны». Напомним, что при счете 0:0 судьи ошибочно не засчитали гол Лионеля Месси.

«Мяч после удара Месси пересек линию ворот. В этой связи все ставки, сделанные на победу «Барселоны» и гол Месси, мы считаем результативными – если они были произведены до взятия ворот», – говорится в сообщении букмекеров.