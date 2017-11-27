Таски не сыграл с «Зенитом» из-за травмы бедра

«Спартак» принимает «Зенит» в рамках 18-го тура чемпионата России (2:1, 75-я минута).

Защитник красно-белых Сердар Таски не попал в заявку команды из-за повреждения задней поверхности бедра.

30-летний немец травмировался на тренировке 25-го ноября. О характере повреждения и сроках восстановления экс-футболиста «Баварии» не сообщается.

В текущем сезоне Таски отдал одну результативную передачу в 16-ти встречах всех соревнований.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Открытие Арене».