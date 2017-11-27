Черышев назвал матч «Спартака» с «Зенитом» чемпионским

Известный российский тренер Дмитрий Черышев заявил, что ждет интересного футбола в противостоянии «Спартака» и «Зенита». По его словам, с высокой долей вероятности победитель этой встречи станет чемпионом в текущем сезоне.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– В понедельник состоится битва «Спартак» – «Зенит». Многие эксперты прогнозируют увлекательную игру, соответствующую вывеске. А чего ожидаете вы?

– Я ожидаю захватывающей интриги и очень большого количества борьбы. Встречаются ведущие клубы нашей страны, которые боролись за золотые медали в прошлом сезоне и которые борются за них сейчас. Скорее всего, кто победит в понедельник, тот и станет чемпионом следующей весной.

– Даже если выиграет «Спартак»?

– Да. После неудачного начала сезона красно-белые постепенно выправили свое положение и подтянулись к лидирующей группе. Так что их потенциальное чемпионство не должно стать чем-то из ряда вон выходящим.

– В случае победы «Спартака» и поражения «Локомотива» в Хабаровске команда Карреры будет отставать от железнодорожников на 5 очков. И вы все равно верите, что золотые медали достанутся «Спартаку»?

– Что касается «Локомотива», то у него в этом сезоне поставлена очень хорошая, надежная и интересная игра. Обратите внимание, насколько строго в последнее время железнодорожники действуют в обороне, они практически ни от кого не пропускают. Конечно, у «Локо» сейчас тоже есть огромный шанс побороться за чемпионство, но все-таки мне кажется, что первое место достанется в итоге победителю матча «Спартак» – «Зенит».

– В первом круге в Санкт-Петербурге был зафиксирован разгром «Спартака» 5:1. Возможно ли подобное на «Открытие-Арене»?

– Однозначно нет, все будет совершенно по-другому. Как я уже сказал, в начале сезона у красно-белых была черная полоса, однако они смогли выровнять свою игру и результаты и теперь набирают очки стабильно. С трудом верится, что нынешний «Спартак» может проиграть «Зениту» 1:5, да еще и на своем поле перед собственными болельщиками. Нет, не будет такого.

– Повлияет ли на «красно-белых» досадная осечка в матче Лиги чемпионов против «Марибора» с пропущенным решающим голом в добавленное время?

– Не думаю, что это как-то на них скажется. Несмотря на ничью со словенским клубом, «Спартак» сейчас находится на подъеме, да и после лигочемпионского матча прошло уже достаточно времени. Не сомневаюсь, что спартаковцы уделят предстоящей встрече с «Зенитом» повышенное внимание и постараются не упустить свой шанс в чемпионской гонке. Получится это у них или нет, спрогнозировать трудно.

– «Зенит» недавно выдал серию из пяти матчей подряд в Премьер-лиге без побед, однако затем дважды выиграл – у «Тосно» в чемпионате и у «Вардара» в Лиге Европы. Спад питерцами преодолен?

– Я думаю, что да. Черные полосы бывают у всех команд, и у «Зенита» к данному моменту такая полоса закончилась. Сине-бело-голубые уверенно провели два последних матча, отличились в них 7 раз и теперь подходят к матчу со «Спартаком» в хорошем психологическом состоянии. Так что матч в понедельник действительно обещает быть крайне интересным.