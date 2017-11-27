Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черышев назвал матч «Спартака» с «Зенитом» чемпионским

27 ноября 2017, 08:04
5

Известный российский тренер Дмитрий Черышев заявил, что ждет интересного футбола в противостоянии «Спартака» и «Зенита». По его словам, с высокой долей вероятности победитель этой встречи станет чемпионом в текущем сезоне.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– В понедельник состоится битва «Спартак» – «Зенит». Многие эксперты прогнозируют увлекательную игру, соответствующую вывеске. А чего ожидаете вы?

– Я ожидаю захватывающей интриги и очень большого количества борьбы. Встречаются ведущие клубы нашей страны, которые боролись за золотые медали в прошлом сезоне и которые борются за них сейчас. Скорее всего, кто победит в понедельник, тот и станет чемпионом следующей весной.

– Даже если выиграет «Спартак»?

– Да. После неудачного начала сезона красно-белые постепенно выправили свое положение и подтянулись к лидирующей группе. Так что их потенциальное чемпионство не должно стать чем-то из ряда вон выходящим.

– В случае победы «Спартака» и поражения «Локомотива» в Хабаровске команда Карреры будет отставать от железнодорожников на 5 очков. И вы все равно верите, что золотые медали достанутся «Спартаку»?

– Что касается «Локомотива», то у него в этом сезоне поставлена очень хорошая, надежная и интересная игра. Обратите внимание, насколько строго в последнее время железнодорожники действуют в обороне, они практически ни от кого не пропускают. Конечно, у «Локо» сейчас тоже есть огромный шанс побороться за чемпионство, но все-таки мне кажется, что первое место достанется в итоге победителю матча «Спартак» – «Зенит».

– В первом круге в Санкт-Петербурге был зафиксирован разгром «Спартака» 5:1. Возможно ли подобное на «Открытие-Арене»?

– Однозначно нет, все будет совершенно по-другому. Как я уже сказал, в начале сезона у красно-белых была черная полоса, однако они смогли выровнять свою игру и результаты и теперь набирают очки стабильно. С трудом верится, что нынешний «Спартак» может проиграть «Зениту» 1:5, да еще и на своем поле перед собственными болельщиками. Нет, не будет такого.

– Повлияет ли на «красно-белых» досадная осечка в матче Лиги чемпионов против «Марибора» с пропущенным решающим голом в добавленное время?

– Не думаю, что это как-то на них скажется. Несмотря на ничью со словенским клубом, «Спартак» сейчас находится на подъеме, да и после лигочемпионского матча прошло уже достаточно времени. Не сомневаюсь, что спартаковцы уделят предстоящей встрече с «Зенитом» повышенное внимание и постараются не упустить свой шанс в чемпионской гонке. Получится это у них или нет, спрогнозировать трудно.

– «Зенит» недавно выдал серию из пяти матчей подряд в Премьер-лиге без побед, однако затем дважды выиграл – у «Тосно» в чемпионате и у «Вардара» в Лиге Европы. Спад питерцами преодолен?

– Я думаю, что да. Черные полосы бывают у всех команд, и у «Зенита» к данному моменту такая полоса закончилась. Сине-бело-голубые уверенно провели два последних матча, отличились в них 7 раз и теперь подходят к матчу со «Спартаком» в хорошем психологическом состоянии. Так что матч в понедельник действительно обещает быть крайне интересным.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черышев Дмитрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Зенит 12
1511761301
Это игра покажет каким он будет
Ответить
Татарин за ЦСКА
1511761631
Ну Локомотив возьмёт чемпионство.Спартак будет 4-5.За второе место будут бороться ЦСКА и Зенит.Я думаю так.Хотя Зенит и за чемпионство 100% будет бороться.ЦСКА точно будет в тройке.
Ответить
oyabun
1511763065
Я бы не назвал грядущий матч Чемпионским, хотя бы потому, что Спартак пока объективно всего лишь в роли догоняющего, а лидеры сейчас вполне заслуженно Локомотив, Зенит и ЦСКА. Плюс нельзя сбрасывать со счетов амбиции отличной команды Краснодар. Так что интрига пока сохраняется и только время покажет кто реально претендует на победу в Чемпионате. Надеюсь сегодня мы все насладимся замечательным футбольным зрелищем!
Ответить
Альфред фаред
1511767015
Будет оставаться пару туров до конца чемпионата, локо будет первым и все равно будут кричать что зенит или Спартак выиграют!
Ответить
momwig_
1511767372
Ну, сколько можно этих неопределенных характеристик... Известный - кому? Ладно ещё футболист, относительно известный, если считать московское Динамо известным клубом... опять же его даже к сборной пытались подтягивать, без особых правда успехов. Но тренер-то он кому, нахрен, известный? Тем, кого тренировал?
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+