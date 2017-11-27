Футболисты «Локомотива» сыграют в Хабаровске в специальном термобелье

Для игроков «Локомотива», которые проведут матч 18-го тура РФПЛ в Хабаровске при серьезном морозе, подготовлены специальные комплекты термобелья, а также термостельки для бутс. Медицинский персонал клуба также обработает перед самой игрой лица футболистов разогревающими мазями и барсучьим жиром.

«Перед матчем в Хабаровске, где трескучие морозы стоят уже пару недель, постарались все предусмотреть. Для каждого футболиста был подготовлен термонабор, который надевается под форму. Сами майки – со специальным поднятым воротничком (использовать шарфы не разрешается). Возможность использования шапочек представители команд обсудят на предматчевом совещании. Кроме того, подготовлены термостельки: при движении они разогреваются, и в бутсах никто не околеет. Массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир, который сбережет лицо в мороз», – говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Стоит отметить, что матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что во время матча температура воздуха в Хабаровске составит около 12 градусов мороза.