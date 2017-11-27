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  • Футболисты «Локомотива» сыграют в Хабаровске в специальном термобелье

Футболисты «Локомотива» сыграют в Хабаровске в специальном термобелье

27 ноября 2017, 07:31
22

Для игроков «Локомотива», которые проведут матч 18-го тура РФПЛ в Хабаровске при серьезном морозе, подготовлены специальные комплекты термобелья, а также термостельки для бутс. Медицинский персонал клуба также обработает перед самой игрой лица футболистов разогревающими мазями и барсучьим жиром.

«Перед матчем в Хабаровске, где трескучие морозы стоят уже пару недель, постарались все предусмотреть. Для каждого футболиста был подготовлен термонабор, который надевается под форму. Сами майки – со специальным поднятым воротничком (использовать шарфы не разрешается). Возможность использования шапочек представители команд обсудят на предматчевом совещании. Кроме того, подготовлены термостельки: при движении они разогреваются, и в бутсах никто не околеет. Массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир, который сбережет лицо в мороз», – говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Стоит отметить, что матч 18-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» – «Локомотив» состоится в понедельник, 27 ноября, в 12:00 по московскому времени. Ожидается, что во время матча температура воздуха в Хабаровске составит около 12 градусов мороза.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (22)
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momwig_
1511764085
Как бы не сопрели... над полем с подогревом (а он там пока вполне рабочий) будет -3...-5
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upiter622
1511765953
Могу подкинуть рыбацкие сапоги с шипами,вот не знаю кому наденут,вратарю или нападающему!)))
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Dominator777
1511766292
Нужны тулупы, унты, а для вратарей - юрты.
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VeniaminS
1511766408
Отличный календарь!!!
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Ara 47
1511767447
Какой позор ну можно же построить крышу утеплиться постройить маленкий уютный стадион? Видно что лигионеры едут сюда за баблом зная что сдесь такие условия не за что не согласились бы сдесь играть в травматичный футбол а зритетелем заробатывать геморй на холоде!!!!!
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Obojaemiy
1511767714
попросили бы бабушку мою она бы вам связала трусы))
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Svoysvoemubrat
1511768752
Как нам в армии советовал старшина - дрожжи, пока не вспотеешь.
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Приус
1511769746
Зато летом два месяца наши в отпуске.
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SpartakSpartakSpartak
1511771890
"Специально поднятые воротнички маек" - это действительно работает при минус 18?
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sevsor
1511776350
Для кого такой футбол? Зрителей с гулькин нос, холодина, поле твёрдое, мяч как гиря, игроки после таких игр травмируются или болеют...при Союзе часто такие матчи переносили в южные города, а вообще, пока стадионам обзаводится крышами, особенно городам, расположенным в холодном поясе.
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