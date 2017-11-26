«МЮ»: «Король Эрик перешел в клуб 25 лет назад»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщила о 25-летии трансфера нападающего Эрика Кантона из «Лидса» за 1,8 миллиона евро. Сделка состоялась в ноябре 1992 года.

«Болельщики очень позитивно отреагировали на этот трансфер. Они понимают, что этот игрок нужен команде. Он – потрясающий футболист и имеет задатки для того, чтобы стать лучшим в мире», – приводит клуб слова экс-главного тренера клуба Алекса Фергюсона.

В составе «красных дьяволов» Кантона четыре раза выиграл АПЛ, три – Суперкубок Англии, два – Кубок. Форвард выступал под седьмым номером и за 143 матча забил 64 гола.

Кантона завершил карьеру в 31 год, будучи футболистом «МЮ».